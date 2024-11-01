edición general
2 meneos
3 clics

Taiwán y Japón expresan su preocupación por los movimientos militares de China

Taiwán y Japón expresaron el viernes su preocupación por las actividades militares chinas en la región, después de que Reuters informara que Pekín había desplegado esta semana un gran número de buques por aguas de Asia Oriental en su mayor demostración de fuerza marítima hasta la fecha. Reuters informó en exclusiva el jueves de que China estaba desplegando un gran número de buques navales y guardacostas por aguas de Asia Oriental, en un momento dado más de 100, basándose en fuentes e informes de inteligencia revisados por Reuters.

| etiquetas: japón , taiwán , china
2 0 1 K 16 actualidad
4 comentarios
2 0 1 K 16 actualidad
#3 tierramar *
China debe cercar a Taiwán para frenar el ataque de EEUU a Venezuela
Texto completo en: www.lahaine.org/mundo.php/china-debe-cercar-a-taiwan-para-frenar www.lahaine.org/mundo.php/china-debe-cercar-a-taiwan-para-frenar
1 K 29
smilo #4 smilo *
#3 Un mensaje cuyo texto diría que ya no puede hacer y deshacer a su antojo, derrocar gobiernos, organizar golpes de Estado, ocupar o destruir territorios y apoderarse de sus riquezas como lo hizo durante tanto tiempo. Porque si América Latina es el "patio trasero" del imperio, Taiwan es directamente parte de China.

Completamente de acuerdo con el autor aunque no estoy de acuerdo ni con que Estados Unidos ataque a Venezuela ni que China ataque Taiwan
0 K 12
aupaatu #1 aupaatu *
Parece ser que los movimientos de EEUU en el mar de China no les preocupa y se acaban de dar cuenta que Taiwán es una provincia China.
0 K 9
#2 senafactual
Que la Trump japonesa lleve dos semanas tocando la breva con el tema seguro que no tiene nada que ver.
0 K 6

menéame