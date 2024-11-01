Taiwán y Japón expresan su preocupación por los movimientos militares de China

Taiwán y Japón expresaron el viernes su preocupación por las actividades militares chinas en la región, después de que Reuters informara que Pekín había desplegado esta semana un gran número de buques por aguas de Asia Oriental en su mayor demostración de fuerza marítima hasta la fecha. Reuters informó en exclusiva el jueves de que China estaba desplegando un gran número de buques navales y guardacostas por aguas de Asia Oriental, en un momento dado más de 100, basándose en fuentes e informes de inteligencia revisados por Reuters.