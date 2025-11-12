Tachyum presenta Prodigy, su chip con el que afirman aplastar a NVIDIA Vera Rubin en hasta 25,8 veces gracias a sus chiplets a 2 nm con 256 Cores

El nuevo Prodigy, el de verdad, la versión final y completa, llega a 2 nm y en varias configuraciones, pero el centro del anuncio es el modelo Ultimate con unos impresionantes 1.024 núcleos de 64 bits distribuidos en chiplets y conectados en una arquitectura multi die que escalará hasta dieciséis sockets por sistema. Esto conforma racks de 16.384 Cores en su versión máxima, lo cual es una auténtica locura, algo que ni AMD, Intel o NVIDIA han conseguido hasta la fecha.
En sus cifras de rendimiento, Tachyum declara que la configuración de rack basada en Prodigy alcanza más de mil petaFLOPs de inferencia y hasta veintiún veces más rendimiento por rack en IA que lo que atribuyen al sistema basado en NVIDIA Rubin Ultra.""""
No sé qué opinarán los informáticos pero esto es una burrada, ¿no?
Si Tachyum logra fabricar este diseño con TSMC en 2 nanómetros y cumple una parte razonable de lo anunciado, podría...
Edit, más info aquí: hothardware.com/news/tachyum-2nm-prodigy-announcement
No han fabricado absolutamente nada, lo único que tienen son simulaciones.
Nunca han presentado nada funcional. Cebo para inversores despistados, pero a lo tonto llevan más de $500 millones levantados en distintas rondas.
Pero los chinos tambien saben vender humo aun teniendo tecnologias reales exportando a la vez.
Los numeros de patentes, formacion , distribucion, acceso a materias primas y demas cosillas deberian asustar al resto de competidores.