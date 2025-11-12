Tachyum presenta Prodigy, su chip con el que afirman aplastar a NVIDIA Vera Rubin en hasta 25,8 veces gracias a sus chiplets a 2 nm con 256 Cores

El nuevo Prodigy, el de verdad, la versión final y completa, llega a 2 nm y en varias configuraciones, pero el centro del anuncio es el modelo Ultimate con unos impresionantes 1.024 núcleos de 64 bits distribuidos en chiplets y conectados en una arquitectura multi die que escalará hasta dieciséis sockets por sistema. Esto conforma racks de 16.384 Cores en su versión máxima, lo cual es una auténtica locura, algo que ni AMD, Intel o NVIDIA han conseguido hasta la fecha.