El tabaco y el sexo biológico influyen en la evolución del tejido sano de la vejiga y aportan pistas sobre el riesgo de padecer cáncer

El cáncer de vejiga es uno de los más frecuentes en todo el mundo. Un equipo de investigadores del IRB Barcelona y la Universidad de Washington, ha demostrado que el tabaco y el sexo biológico influyen en cómo evolucionan las células normales del tejido sano de la vejiga, favoreciendo la expansión de algunas células mutadas que podrían ser determinantes en el desarrollo del cáncer. El trabajo, que ha sido publicado en Nature, aporta nuevas claves para entender por qué los hombres y las personas fumadoras en general presentan un riesgo más...