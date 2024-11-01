edición general
El tabaco es malo para la salud incluso cuando nadie fuma: así te daña el «humo de tercera mano»

El tabaco es malo para la salud no solo para quien fuma, o quien está a su lado, sino para quienes sufren el olor a tabaco pegado a paredes y tejidos, que persiste durante días. Fumar no solo afecta a quien enciende el cigarrillo ni a quien respira a su lado. Desde hace años los científicos describen el “humo de tercera mano”, el rastro químico que el tabaco deja en superficies y tejidos después de disiparse el humo visible. Ese residuo puede volver al aire y reaccionar con otros compuestos.

  1. Antipalancas21 #1 Antipalancas21
    Los estudios previos lo han relacionado con un mayor riesgo para la salud de niños y adultos. Ahora, investigadores del Instituto de Física Atmosférica de la Academia China de Ciencias han seguido, en tiempo real, cómo evoluciona ese residuo dentro de casa y cómo convierte un salón aparentemente tranquilo en una fuente continua de contaminación.
  2. #2 Leon_Bocanegra
    Yo fumo mucho ,pero estoy sano porque solo compro cajetillas de esas que matan a los que tienes alrededor.
  3. #3 Pixmac
    Yo diría mejor "humo de segundo pulmón".
  4. oceanon3d #4 oceanon3d *
    Y la comida procesada, y el azúcar... y sobre todo el alcohol y nadie se atreve a meterle mano.... la vida es un campo de minas.

    Yo fumo en pipa clásica ... muy poco y en mi caso particular me viene mejor para la salud que no hacerlo. Eso sí; sin molestar a nadie.
  5. Malinois #5 Malinois
    #4 vivir mata
  6. Antipalancas21 #6 Antipalancas21
    #2 No te preocupes alguno de tu alrededor comprara también esas cajetillas. :-D
  7. Antipalancas21 #7 Antipalancas21
    #5 Y no vivir te entierra.
