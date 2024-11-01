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Suspensión en las obras de ampliación del puente del centenario en Sevilla

Suspensión en las obras de ampliación del puente del centenario en Sevilla

Se suspenden las obras de ampliación del puente del centenario, que debían acabar en 2023. Deberán ser licitadas de nuevo las obras.

| etiquetas: sevillapuentecentenario
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1 comentarios
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ghazghkull #1 ghazghkull
#0 dupe: www.meneame.net/story/acciona-pide-rescision-contrato-obra-puente-quin

Eso sí, aquí cada uno usando el tono que les interesa...
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menéame