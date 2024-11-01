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Suspensión en las obras de ampliación del puente del centenario en Sevilla
Se suspenden las obras de ampliación del puente del centenario, que debían acabar en 2023. Deberán ser licitadas de nuevo las obras.
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ghazghkull
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www.meneame.net/story/acciona-pide-rescision-contrato-obra-puente-quin
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