Suspendido tres meses un guardia civil de Gondomar por retorcerle un dedo y darle un zapatazo a su hija

El Tribunal Militar Central de Madrid consideró probado que el guardia civil, destinado en el puesto de Gondomar, cometió un delito de lesiones en el ámbito de la violencia doméstica después de castigar a su hija de 9 años retorciéndole el pulgar por no haber hecho los deberes escolares, hasta el punto de que hubo que llevarla a urgencias "con el dedo hinchado y ennegrecido", o por haberle dejado un "fuerte hematoma" en la espalda de un zapatazo. El Tribunal Militar Central considera adecuado su cese por tres meses al ver "evidente" el perju...