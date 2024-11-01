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Suspendido tres meses un guardia civil de Gondomar por retorcerle un dedo y darle un zapatazo a su hija

Suspendido tres meses un guardia civil de Gondomar por retorcerle un dedo y darle un zapatazo a su hija

El Tribunal Militar Central de Madrid consideró probado que el guardia civil, destinado en el puesto de Gondomar, cometió un delito de lesiones en el ámbito de la violencia doméstica después de castigar a su hija de 9 años retorciéndole el pulgar por no haber hecho los deberes escolares, hasta el punto de que hubo que llevarla a urgencias "con el dedo hinchado y ennegrecido", o por haberle dejado un "fuerte hematoma" en la espalda de un zapatazo. El Tribunal Militar Central considera adecuado su cese por tres meses al ver "evidente" el perju...

| etiquetas: guardia civil , suspensión , lesiones , violencia , zapatazo , pulgar , deberes
4 1 0 K 54 Tribunales
3 comentarios
4 1 0 K 54 Tribunales
SeñorPresunciones #3 SeñorPresunciones
Un arma tiene ese retrasado mental. Una como mínimo.
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#1 Poll
¿Lo juzga un tribunal militar? ¿Estaba de servicio?

Ah, espera, que un GC lo es las 24 horas del día, también a las 3:00 a.m. en los bares de todo el país.
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taSanás #2 taSanás
Me siento seguro con este animal en la calle con una pistola y presunción de veracidad…
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menéame