Una supuesta «academia de puteros» aparece en vallas publicitarias de Asturias y desata el debate sobre la prostitución

Desde hace algunos días, varias vallas publicitarias repartidas por Asturias (al menos tres, localizadas en Oviedo, Gijón y Colloto) han llamado poderosamente la atención por su mensaje y estética poco habituales. Sobre un fondo azul intenso, con letras blancas y un escudo del mismo color, se anuncia la misteriosa «Putero’s Academy», una supuesta «academia de puteros» que, a primera vista, ha dejado desconcertado a más de uno. El lema, «putero no naces, ¡te haces!». A la campaña exterior la acompañan perfiles creados en diversas redes sociales

| etiquetas: prostitución , asturias , puteros , oviedo , gijón , colloto
11 comentarios
#1 EISev
Anda, anuncios relacionados con la prostitución, de qué me suena eso
Cehona #3 Cehona
#1 #2 Cuidado que vienen elecciones y empiezan las visitas electorales.  media
Fartón_Valenciano #5 Fartón_Valenciano
#3 No descartemos que el cuarteto del peugeot pasara por ahí en su día... xD xD xD
Cehona #11 Cehona
#5 Coñe, no entran todas en un volquete :-D
Macnulti_reencarnado #7 Macnulti_reencarnado
#1 bibliotecas. Se ha comentado hasta la saciedad.
Alakrán_ #9 Alakrán_
#1 Esto puede ser una campaña publicitaria, y ser solo el comienzo. Luego viene el giro.
obmultimedia #10 obmultimedia
#1 En esas academias se forman los futuros politicos del PP
#4 Albarkas
Propaganda encubierta de un sitio de luces rojas y señoras que fuman? :troll:
Fartón_Valenciano #2 Fartón_Valenciano
Me pregunto cuantas chistorras costara la matricula... xD xD xD
#6 EISev
#2 es como la autoescuela, el coste del programa depende de las clases prácticas que contrates.
domadordeboquerones #8 domadordeboquerones
Descuento para secretarios de organización
