Una supuesta «academia de puteros» aparece en vallas publicitarias de Asturias y desata el debate sobre la prostitución

Desde hace algunos días, varias vallas publicitarias repartidas por Asturias (al menos tres, localizadas en Oviedo, Gijón y Colloto) han llamado poderosamente la atención por su mensaje y estética poco habituales. Sobre un fondo azul intenso, con letras blancas y un escudo del mismo color, se anuncia la misteriosa «Putero’s Academy», una supuesta «academia de puteros» que, a primera vista, ha dejado desconcertado a más de uno. El lema, «putero no naces, ¡te haces!». A la campaña exterior la acompañan perfiles creados en diversas redes sociales
| etiquetas: prostitución , asturias , puteros , oviedo , gijón , colloto