edición general
3 meneos
14 clics
El Supremo rechaza la petición de Alvise de personarse como "víctima" en el caso Koldo

El Supremo rechaza la petición de Alvise de personarse como "víctima" en el caso Koldo

Alvise Pérez pretendía ser reconocido alegando que Ábalos y Koldo habrían destinado parte del dinero a financiar acciones legales contra él. El instructor descarta la petición al considerar, en primer lugar, que el fundamento de la misma “no tiene otro sustento que una información periodística”. Y, en segundo término, porque el supuesto perjuicio invocado por el eurodiputado “no tendría su causa directa en la comisión de los delitos que se investigan..."

| etiquetas: tribunal supremo , alvise , koldo , víctima
2 1 0 K 43 Ardilléame
5 comentarios
2 1 0 K 43 Ardilléame
reithor #3 reithor
Se creía del gremio fachapass platino, pero no. Se queda en un cutre fachapass latón.
1 K 31
#1 Eukherio *
El instructor descarta la petición al considerar, en primer lugar, que el fundamento de la misma “no tiene otro sustento que una información periodística”

Es todo un fundamento de Schrodinger. A veces está vigente, a veces no.
1 K 19
pitercio #4 pitercio
No me digas que han follao.
0 K 12
comadrejo #2 comadrejo
Como el ardillo siga metiendo el ocico en todos los lugares va a terminar contagiándose de la peste africana esa. :troll:
0 K 11
Morrison #5 Morrison
Víctima por no haber pillado cacho.
0 K 10

menéame