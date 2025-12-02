El Supremo rechaza la petición de Alvise de personarse como "víctima" en el caso Koldo

Alvise Pérez pretendía ser reconocido alegando que Ábalos y Koldo habrían destinado parte del dinero a financiar acciones legales contra él. El instructor descarta la petición al considerar, en primer lugar, que el fundamento de la misma “no tiene otro sustento que una información periodística”. Y, en segundo término, porque el supuesto perjuicio invocado por el eurodiputado “no tendría su causa directa en la comisión de los delitos que se investigan..."