El Supremo niega la residencia a un enfermo renal en Euskadi porque el diagnóstico ya era conocido en su país de origen

El Tribunal Supremo ha avalado la decisión de denegar el permiso de residencia por razones humanitarias a un ciudadano extranjero con insuficiencia renal grave residente en Euskadi, al concluir que la enfermedad ya había sido diagnosticada y tratada en su país de origen antes de su llegada a España y revocar así las sentencias previas favorables al paciente...

eltxoa #12 eltxoa
#5 Eso es un argumento como dios manda. Hay que apelar a las emociones y a la culpa. Usar la razón es cosas de fascistas.
#16 Aitr
#5 Quedate tú, habiendo cotizado como toca, detrás de todo extranjero que quiera venir al calor de la sanidad universal.

Es inviable tratar a todo el mundo, para eso tendría que aportar todo el mundo. En un mundo de piruleta donde los recursos sean ilimitados tu argumento tendría algún sentido pero sabemos que la sanidad está al limite. Hay gente que ha aportado toda la vida o nacida aquí que se queda sin tratamiento porque no da para todo. ¿Es triste? Por supuesto pero es lo que tenemos.
Pertinax #22 Pertinax *
#20 Sí, en este caso, con más de dos años de residencia efectiva, tiene derecho al trasplante con tan solo estar empadronado. Eso no cambia con esta sentencia.
#23 Aitr
#22 Lo he leído en diagonal y no he visto que estuviera incluido en lista.

Eso ya me parece peor. La dialisis al final es dinero y, por suerte y por ahora, la sanidad vasca puede permitírselo pero el trasplante ya es otra cosa. Para que él tenga alguien se tiene que quedar sin él.
#7 Luiskelele *
#5 parece que no hará falta, está lleno de gente que le cedería el sitio sin dudarlo en caso de necesitar el mismo tratamiento.

Por cierto, este señor ya estaba siendo tratado en su país.
Delay #1 Delay
Imagino que esto es un gran triunfo para la derecha. ¡Enhorabuena! :troll:
UsuarioXY #2 UsuarioXY
#1 siempre puedes ponerte en contacto con el y pagarle el tratamiento de tu bolsillo. Seguro que estará muy agradecido.
Macnulti_reencarnado #10 Macnulti_reencarnado
#2 ni cinco euros pone.
#3 Luiskelele
#1 como la seguridad social no está colapsada ni nada, mejor traigamos a todos los enfermos del planeta, que total, el dinero público no es de nadie.

Eso sí, el lunes a remar, que hay que pagar hospitales y carreteras entre (casi)todos.
ElBeaver #5 ElBeaver
#3 Ve tú a desenchufarlo de la máquina y díselo a la cara.
Macnulti_reencarnado #9 Macnulti_reencarnado
Sentido común. A ver si se extiende por el resto de España.
#19 Aitr
#11 lo preguntas como si fuera algo excepcional y se hace en los hospitales todos los días.
Los recursos no son ilimitados y hay que decidir en qué se utilizan. Evidentemente no es plato de buen gusto pero no hay camas para todo el mundo no hay médicos para todo el mundo y no podemos pagar absolutamente todas las medicinas para todo el mundo aunque a veces eso lleve a que haya gente que se muere.
Ludovicio #21 Ludovicio
Entiendo que habrá que hacer lo mismo con los que se van fuera para ahorrar impuestos.
#17 mariopg
qué hacemos con los países de mierda? la verdad es que es complejo…
taSanás #15 taSanás *
#11 posiblemente no. Pero tampoco me eligen y pagan por ello
ElBeaver #4 ElBeaver
Sentencia de muerte por ahorrarse unos miles de euros. Los jueces estarán orgullosos; luego surgirán todo tipo de enfermos y ahora tratamientos sin que nadie tenga problemas.
Pertinax #6 Pertinax *
#4 La denuncia parte de la abogacía del Estado, que ya sabes de quién depende.

Por otra parte, esto no significa que no vaya a ser operado ni tratado. "Tan solo" que no se le otorga la ciudadanía. Yo, desde luego, sería incapaz de firmar ese papel.
taSanás #8 taSanás
#6 para tomar decisiones fáciles todo el mundo vale. pero los verdaderos líderes que cambian las cosas son los que toman decisiones dificiles, a veces en contra de su propia opinion personal, y a veces sin dormir durante semanas. el problema es que no queremos líderes así, es mñas facil vivir en el mundo de la piruleta donde el dinero es infinito
ElBeaver #11 ElBeaver
#8 ¿Será que tú no serías capaz de tomar esas decisiones?
Expat_Guinea_Ecuatorial #13 Expat_Guinea_Ecuatorial
#6 La noticia habla de permiso de residencia, no de ciudadania
Pertinax #14 Pertinax *
#13 Eso es, perdón. La cuestión es que en realidad no cambia nada... si no se le expulsa.
Pertinax #18 Pertinax *
#13 Intuyo que la cuestión va por otro lado al que nos dicta la intuición. Al paciente se le va a seguir atendiendo en diálisis, y va a seguir en las listas de candidatos a trasplante. Lo que creo que sucede es que, con el permiso de residencia, tendría derecho además a pensión por discapacidad, que si se convierte en permanente ya depende de la Seguridad Social; no es tanto por el tratamiento, que corre a cargo de la sanidad vasca.
#20 Aitr
#18 la diálisis sí que se le continuará. Por el contrario dudo que se le pueda incluir en la lista de trasplantes, aparte de lo que has comentado de discapacidades etcétera.
