El Supremo niega la residencia a un enfermo renal en Euskadi porque el diagnóstico ya era conocido en su país de origen

El Tribunal Supremo ha avalado la decisión de denegar el permiso de residencia por razones humanitarias a un ciudadano extranjero con insuficiencia renal grave residente en Euskadi, al concluir que la enfermedad ya había sido diagnosticada y tratada en su país de origen antes de su llegada a España y revocar así las sentencias previas favorables al paciente...
| etiquetas: euskadi , sanidad , tribunal supremo , inmmigración
Es inviable tratar a todo el mundo, para eso tendría que aportar todo el mundo. En un mundo de piruleta donde los recursos sean ilimitados tu argumento tendría algún sentido pero sabemos que la sanidad está al limite. Hay gente que ha aportado toda la vida o nacida aquí que se queda sin tratamiento porque no da para todo. ¿Es triste? Por supuesto pero es lo que tenemos.
Eso ya me parece peor. La dialisis al final es dinero y, por suerte y por ahora, la sanidad vasca puede permitírselo pero el trasplante ya es otra cosa. Para que él tenga alguien se tiene que quedar sin él.
Por cierto, este señor ya estaba siendo tratado en su país.
Eso sí, el lunes a remar, que hay que pagar hospitales y carreteras entre (casi)todos.
Los recursos no son ilimitados y hay que decidir en qué se utilizan. Evidentemente no es plato de buen gusto pero no hay camas para todo el mundo no hay médicos para todo el mundo y no podemos pagar absolutamente todas las medicinas para todo el mundo aunque a veces eso lleve a que haya gente que se muere.
Por otra parte, esto no significa que no vaya a ser operado ni tratado. "Tan solo" que no se le otorga la ciudadanía. Yo, desde luego, sería incapaz de firmar ese papel.