El Supremo establece que las autopistas no podrán cobrar peajes íntegros cuando estén en obras

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha determinado que las autopistas no podrán cobrar peajes íntegros a los usuarios si el servicio se encuentra afectado por obras en la infraestructura. Así lo ha establecido a raíz de una sentencia en la que da la razón a los afectados por las obras de la AP-9 y que obliga a la concesionaria, Autopistas del Atlántico (Audasa), a devolver el coste de los peajes cobrados en aquellas situaciones en la que las obras que estaba llevando a cabo afectaron a la fluidez del tráfico.

etiquetas: tribunal supremo , peajes , obras , autopistas
6 comentarios
HeilHynkel #1 HeilHynkel
¡eso lo teníais que haber hecho hace 20 años, cacho perros!

¡anda que no me he comido yo conos en el Huerna! A ver si ahora descuentan por el argallu que todavía no han retirado.
3 K 65
Veelicus #3 Veelicus
... pues en la A8 entonces descuento permanente.
0 K 13
#6 kreator
#3 pero si es porcentual al tramo en obras, sin céntimos
0 K 10
Uge1966 #4 Uge1966
Si, el supremo lleva un poco de retraso también... lástima que a estos no les puedes pedir indemnizaciones por retraso...
0 K 11
vviccio #5 vviccio
Aznar, Rajoy y Fakejoo correrán a consolar a las concesionarias y les prometerán que las compensarán en cuanto gobierne el PP.
0 K 11
mikhailkalinin #2 mikhailkalinin *
Me parecece muy bien que practiques el cunilingus en el Huernal durante veinte años seguidos. De hecho me gustaría estudiarte, porque tu caso es digno de estudio.
0 K 10

