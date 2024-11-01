·
El Supremo blinda el derecho de tanteo de los inquilinos frente a los fondos para comprar su vivienda
El Tribunal Supremo (TS) refuerza el derecho de los inquilinos a comprar la vivienda que arriendan cuando se vende a un fondo de inversión.
|
etiquetas
:
piso
,
vivienda
,
especulación
,
alquiler
actualidad
actualidad
#2
#2
pepel
Dupe:
www.meneame.net/story/tribunal-supremo-ts-refuerza-derecho-inquilinos-
2
K
33
#3
LostWords
Mira que han tardado. Yo les obligaría a enviar un burofax a cada inquilino y que cuando sea una empresa la que compra la vivienda, se les obligue a demostrar que han avisado a todos los inquilinos. Si falta uno solo, aunque se de cuenta 1 año mas tarde, se tira atrás la operación.
1
K
16
#4
lectordigital
#3
Totalmente de acuerdo
0
K
10
#5
EpifaníaLópez
#4
Qué raro que la página te haya dejado publicar el mismo enlace que ya se ha publicado, no?
0
K
10
#1
Alakrán_
Buenas noticias, y que sea por el mismo precio.
0
K
14
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
