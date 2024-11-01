edición general
El Supremo blinda el derecho de tanteo de los inquilinos frente a los fondos para comprar su vivienda

El Tribunal Supremo (TS) refuerza el derecho de los inquilinos a comprar la vivienda que arriendan cuando se vende a un fondo de inversión.

| etiquetas: piso , vivienda , especulación , alquiler
LostWords #3 LostWords
Mira que han tardado. Yo les obligaría a enviar un burofax a cada inquilino y que cuando sea una empresa la que compra la vivienda, se les obligue a demostrar que han avisado a todos los inquilinos. Si falta uno solo, aunque se de cuenta 1 año mas tarde, se tira atrás la operación.
#4 lectordigital
#3 Totalmente de acuerdo
EpifaníaLópez #5 EpifaníaLópez
#4 Qué raro que la página te haya dejado publicar el mismo enlace que ya se ha publicado, no?
Alakrán_ #1 Alakrán_
Buenas noticias, y que sea por el mismo precio.
