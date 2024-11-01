edición general
El Tribunal Supremo (TS) refuerza el derecho de los inquilinos a comprar la vivienda que arriendan cuando se vende a un fondo de inversión

El Supremo blinda el derecho de tanteo de los inquilinos frente a los fondos para comprar su vivienda Obliga a las firmas a notificarles directamente que han adquirido el inmueble Impide que se amparen en que la operación está inscrita en el Registro

#1 wendigo
Cojonuda noticia, afecta tanto a compras de una unidad como a bloques enteros

EpifaníaLópez #2 EpifaníaLópez *
#1 Sí, este párrafo es TOP:
"En el caso del litigio, la compañía alegó que en los casos de venta total de un edificio la Ley de Arrendamientos Urbanos no faculta a los inquilinos a ejercer el derecho de retracto. Santamaría Baeza apunta que la doctrina no se limita a unidades de vivienda aisladas, sino que puede proyectarse también cuando se adquiere un inmueble completo siempre que tenga inquilinos dentro y la transmisión obligue a individualizar las fincas y sus precios."
