El Tribunal Supremo (TS) refuerza el derecho de los inquilinos a comprar la vivienda que arriendan cuando se vende a un fondo de inversión

El Supremo blinda el derecho de tanteo de los inquilinos frente a los fondos para comprar su vivienda Obliga a las firmas a notificarles directamente que han adquirido el inmueble Impide que se amparen en que la operación está inscrita en el Registro
| etiquetas: tribunal superior , tanteo inquilino , fondos buitre
"En el caso del litigio, la compañía alegó que en los casos de venta total de un edificio la Ley de Arrendamientos Urbanos no faculta a los inquilinos a ejercer el derecho de retracto. Santamaría Baeza apunta que la doctrina no se limita a unidades de vivienda aisladas, sino que puede proyectarse también cuando se adquiere un inmueble completo siempre que tenga inquilinos dentro y la transmisión obligue a individualizar las fincas y sus precios."