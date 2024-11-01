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El Supremo admite a trámite el recurso de Ayuso contra la regularización de inmigrantes

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso de la Comunidad de Madrid contra la regularización de inmigrantes promovida por el Gobierno.

| etiquetas: tribunal supremo , recurso , ayuso , regularización , migrantes
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4 comentarios
8 0 0 K 150 Tribunales
SuperBuker #2 SuperBuker
Parece que la Comunidad de Madrid con 7,1 millones de habitantes no tiene recursos económicos para prestar servicio a unos 50k? 100k? inmigrantes que ya residen y hacen gasto (y por ende pagan ciertos impuestos) en la comunidad.

Y mi perro se comió los deberes.
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#4 fremen11
#2 no sólo eso, si no que se permite el lujo de rechazar dinero del Gobierno para construir viviendas
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#1 vGeeSiz
La Abogacía General de la Comunidad de Madrid interpuso dicho recurso, en el que también se solicitó como medida cautelar la suspensión del real decreto, porque "afecta gravemente a la prestación de los servicios públicos madrileños sin articular mecanismos financiación y de provisión de medios; contraviene la normativa de la Unión Europea y afecta a la Seguridad Nacional"

el PP, ese partido pro-inmigración por el día y anti-inmigración por la noche
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JohnSecada #3 JohnSecada
#1 antiinmigracion o anti me paso la ley nacional, europea y lo que diga el congreso por el arco del triunfo???

Ya sabemos lo que quería decir con eso de “buscaremos votos debajo de el estrecho de Gibraltar las piedras”
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menéame