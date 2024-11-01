·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5890
clics
Cada país ve el mapa del mundo de una manera distinta
5713
clics
VÍDEO | Sorpresa del Gran Wyoming al descubrir que 'M.R.' era Mariano Rajoy: su reacción es para enmarcar
5959
clics
VÍDEO | Andrea Ropero deja K.O. al opositor venezolano Leopoldo López: la entrevista más viral
5180
clics
Trump intentó usar códigos nucleares, pero fue detenido por un alto mando militar [Eng]
3773
clics
La Tierra durante el último máximo glacial [Eng]
más votadas
807
Más de 1.000 artistas piden boicotear Eurovisión 2026 por la participación de Israel
387
«Ya no hay excusas», exigen la derogación de los privilegios concedidos por el Reino de España al Estado del Vaticano. [ara]
326
Los SMS clave contra Fernández Díaz se esfuman
274
La jueza imputa a quince personas por el escándalo de Les Naus de Alicante, entre ellas Rocío Gómez, Pérez-Hickman y diez dueños de viviendas protegidas
259
Investigadores chinos convierten la arena del desierto en suelo fértil en solo 10 meses utilizando cianobacterias [ENG]
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
8
meneos
25
clics
El Supremo admite a trámite el recurso de Ayuso contra la regularización de inmigrantes
El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso de la Comunidad de Madrid contra la regularización de inmigrantes promovida por el Gobierno.
|
etiquetas
:
tribunal supremo
,
recurso
,
ayuso
,
regularización
,
migrantes
8
0
0
K
150
Tribunales
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
8
0
0
K
150
Tribunales
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
SuperBuker
Parece que la Comunidad de Madrid con 7,1 millones de habitantes no tiene recursos económicos para prestar servicio a unos 50k? 100k? inmigrantes que ya residen y hacen gasto (y por ende pagan ciertos impuestos) en la comunidad.
Y mi perro se comió los deberes.
2
K
43
#4
fremen11
#2
no sólo eso, si no que se permite el lujo de rechazar dinero del Gobierno para construir viviendas
0
K
10
#1
vGeeSiz
La Abogacía General de la Comunidad de Madrid interpuso dicho recurso, en el que también se solicitó como medida cautelar la suspensión del real decreto, porque "afecta gravemente a la prestación de los servicios públicos madrileños sin articular mecanismos financiación y de provisión de medios; contraviene la normativa de la Unión Europea y afecta a la Seguridad Nacional"
el PP, ese partido pro-inmigración por el día y anti-inmigración por la noche
3
K
35
#3
JohnSecada
#1
antiinmigracion o anti me paso la ley nacional, europea y lo que diga el congreso por el arco del triunfo???
Ya sabemos lo que quería decir con eso de “buscaremos votos debajo de
el estrecho de Gibraltar
las piedras”
0
K
7
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Y mi perro se comió los deberes.
el PP, ese partido pro-inmigración por el día y anti-inmigración por la noche
Ya sabemos lo que quería decir con eso de “buscaremos votos debajo de
el estrecho de Gibraltarlas piedras”