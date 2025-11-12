Una supernova observada en el instante exacto de su estallido: captan la forma inicial de una explosión estelar  

Por primera vez, un equipo internacional de astrónomos ha logrado observar la forma tridimensional de una explosión estelar en su fase más temprana, justo cuando la onda expansiva atravesaba la superficie de la estrella moribunda. La supernova SN 2024ggi, detectada la noche del 10 de abril de 2024, ofreció una oportunidad única que el Very Large Telescope (VLT) del Observatorio Europeo Austral (ESO) no dejó escapar.