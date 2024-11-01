‘Supermartes’ de vivienda: el Gobierno y el PP chocan con sus apuestas para paliar la crisis

El Consejo de Ministros aprobará el 21 de abril el Plan Nacional 2026-2030 que impulsa viviendas públicas permanentes. En la misma tarde, el Congreso debatirá un proyecto de vivienda del PP de marcado sesgo neoliberal, tachado de “cruel” por especialistas. Mientras, el decreto del escudo habitacional sigue sin apoyos con una ministra muy silente.
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El gobierno no solo no hace nada por paliar el enorme problema de vivienda que tenemos sino que cada vez está peor desde que entraron enorme 2018.
Los jóvenes no pueden ya no solo comprar sino que a duras penas pueden pagar en el mejor de los casos una habitación.
Es una vergüenza a donde nos han llevado.
Si te portas bien podras pasar a coger las cacas de pecas.