‘Supermartes’ de vivienda: el Gobierno y el PP chocan con sus apuestas para paliar la crisis

El Consejo de Ministros aprobará el 21 de abril el Plan Nacional 2026-2030 que impulsa viviendas públicas permanentes. En la misma tarde, el Congreso debatirá un proyecto de vivienda del PP de marcado sesgo neoliberal, tachado de “cruel” por especialistas. Mientras, el decreto del escudo habitacional sigue sin apoyos con una ministra muy silente.