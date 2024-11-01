edición general
Supergirl | Teaser Tráiler Oficial

“Superchica” el nuevo largometraje de DC Studios. De Warner Bros. está protagonizada por Milly Alcock en el doble papel de Superchica/Kara Zor-El. Cuando un adversario inesperado y despiadado ataca demasiado cerca, Kara Zor-El, alias Superchica, se une a regañadientes a un improbable compañero para un viaje épico e interestelar de venganza y justicia.

angelitoMagno #3 angelitoMagno
Jason Momoa como Lobo. Como debe de ser. ¿Quién fue el lumbreras que pensó en él para Aquaman? xD
themarquesito #9 themarquesito
#3 Alguien que propuso al primer tipo fuerte que se le pasó por la cabeza
abnog #11 abnog *
#3 Disculpa... ¿Lobo? ¿Sale Lobo? ¿El último czarniano? ¿El que mata-destruye-raja? ¿Ese Lobo? :-O

Edit: la hostia, acabo de verlo. Esta peli tengo que verla sí o sí.
angelitoMagno #1 angelitoMagno
Se mean en Superman, los haters de Gunn se van a coger un mosqueo de tres pares xD xD
#2 cajadecartonmojada *
#1 A ver si aparecen, que ya he ido a por :popcorn:

Aunque la peli no es de Gunn.

Edit: los haters ya están en los comentarios de YT.
Esfingo #8 Esfingo
Corrige el título que es la nueva de los Guardianes de la Galaxia
SeñorPresunciones #10 SeñorPresunciones
#8 xD He pensado lo mismo.
angelitoMagno #4 angelitoMagno
La prota me gusta más cuando va con la gabardina que cuando va con el traje :-|
Pacman #6 Pacman
De verdad es necesario meter un perro CGI?
obmultimedia #7 obmultimedia
#6 Es mas facil usar un animal en CGI que uno real por razones obvias.
Pacman #13 Pacman
#7 por razones obvias?
o por vagancia

Que si, en el cine los animales y los niños son un horror (dicho cinematográfico), pero para lo que hace el perro cgi, cualquier perrete entrenado lo hace mejor y genera más empatia.
A mi, ese cgi me da mala ostia.
MIrahigos #5 MIrahigos
No me la pierdo
abnog #14 abnog
Pues qué queréis que os diga, es la primera peli de DC en 15 años que despierta mi interés.
#12 Robe7064
Qué horror ver una película doblada pasados los 8-9 años.
