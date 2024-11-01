Supergirl | Teaser Tráiler Oficial  

“Superchica” el nuevo largometraje de DC Studios. De Warner Bros. está protagonizada por Milly Alcock en el doble papel de Superchica/Kara Zor-El. Cuando un adversario inesperado y despiadado ataca demasiado cerca, Kara Zor-El, alias Superchica, se une a regañadientes a un improbable compañero para un viaje épico e interestelar de venganza y justicia.
| etiquetas: supergirl , dc , warner
Edit: la hostia, acabo de verlo. Esta peli tengo que verla sí o sí.
Aunque la peli no es de Gunn.
Edit: los haters ya están en los comentarios de YT.
o por vagancia
Que si, en el cine los animales y los niños son un horror (dicho cinematográfico), pero para lo que hace el perro cgi, cualquier perrete entrenado lo hace mejor y genera más empatia.
A mi, ese cgi me da mala ostia.