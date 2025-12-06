edición general
Supergentrificación: cuando incluso las clases medias son expulsadas

El resultado es una ciudad cada vez más homogénea en términos de clase y estilo de vida, donde lo diverso —ese valor tan celebrado por el discurso urbano oficial— queda reducido a un decorado. También derechizada políticamente, ya que estos nuevos vecinos no son precisamente votantes de partidos de izquierda. Y aquí aparece una paradoja a destacar: la supergentrificación destruye precisamente aquello que hacía atractivo al barrio. La vida de calle, las redes vecinales, los usos no mercantilizados del espacio público, la mezcla de actividades…

EsanZerbait
el que ha escrito el artículo no ha conocido un clase media en su vida. Él se refiere a los asalariados y padefos que se creen clase media
Dragstat
#2 es justo eso. Además supergentrificación es gentrificación sin más, no se necesitan superlativos. Al igual que no se debería llamar clase media a lo que es clase baja. Que la mayoría de la población sea de clase baja no la convierte en media. Y justo la gentrificación lo muestra claramente.

"implica el desplazamiento de su población original por parte de otra de un mayor poder adquisitivo"

#4 minoch4
#2 como asalariado y padefo con sueldo de más de 130000 brutos no me puedo permitir un piso en valencia en zonas más o menos normales
pirat
No es solo cuestión de poder adquisitivo. La gentrificación te puede expulsar por el exterminio del atractivo que tenía el entorno en el que vivías.
Los pequeños comercios de mi barrio cumplían su función, como la ferretería, así como la gente local que te encontrabas todos los días por la calle, en bares, eventos,,, la tendencia hacia la implantación de impersonales tiendas chic enfocadas al turismo que abren y cierran, de franquicias y comida basura, de ni un alma por calle a las seis de la…   » ver todo el comentario
toshiro
Como curiosidad, daros un paseo por las numerosísimas paginas de Facebook de "expats" y nómadas digitales buscando comprar, alquilar etc por distintas ciudades de España y los presupuestos que manejan.
Dos datos, la propiedad que pasa a manos de un extranjero ya no vuelve al mercado español, y ellos no vienen a trabajar en el mercado laboral español. Si quieres tratar con ellos, tienes que hacerlo en inglés.
