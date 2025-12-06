Supergentrificación: cuando incluso las clases medias son expulsadas

El resultado es una ciudad cada vez más homogénea en términos de clase y estilo de vida, donde lo diverso —ese valor tan celebrado por el discurso urbano oficial— queda reducido a un decorado. También derechizada políticamente, ya que estos nuevos vecinos no son precisamente votantes de partidos de izquierda. Y aquí aparece una paradoja a destacar: la supergentrificación destruye precisamente aquello que hacía atractivo al barrio. La vida de calle, las redes vecinales, los usos no mercantilizados del espacio público, la mezcla de actividades…