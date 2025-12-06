Supergentrificación: cuando incluso las clases medias son expulsadas

El resultado es una ciudad cada vez más homogénea en términos de clase y estilo de vida, donde lo diverso —ese valor tan celebrado por el discurso urbano oficial— queda reducido a un decorado. También derechizada políticamente, ya que estos nuevos vecinos no son precisamente votantes de partidos de izquierda. Y aquí aparece una paradoja a destacar: la supergentrificación destruye precisamente aquello que hacía atractivo al barrio. La vida de calle, las redes vecinales, los usos no mercantilizados del espacio público, la mezcla de actividades…
"implica el desplazamiento de su población original por parte de otra de un mayor poder adquisitivo"
Los pequeños comercios de mi barrio cumplían su función, como la ferretería, así como la gente local que te encontrabas todos los días por la calle, en bares, eventos,,, la tendencia hacia la implantación de impersonales tiendas chic enfocadas al turismo que abren y cierran, de franquicias y comida basura, de ni un alma por calle a las seis de la… » ver todo el comentario
Dos datos, la propiedad que pasa a manos de un extranjero ya no vuelve al mercado español, y ellos no vienen a trabajar en el mercado laboral español. Si quieres tratar con ellos, tienes que hacerlo en inglés.