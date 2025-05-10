edición general
La Super Bowl de Bad Bunny: el ‘baile inolvidable’ de los latinos en Estados Unidos

Donald Trump asegura que no sabe “quién es” Bad Bunny. “Nunca he escuchado hablar sobre él”, afirmaba hace unos meses el presidente estadounidense sobre el artista más escuchado del mundo. Al republicano le parece “pésima”, “ridícula” y “horrible” la decisión de la NFL de seleccionar a la superestrella puertorriqueña para el espectáculo de la Super Bowl de este domingo y, en medio de su berrinche, declinó asistir al mayor evento deportivo de Estados Unidos, al que sí acudió el año pasado.

Sergio_ftv #1 Sergio_ftv
Puerto Rico es un territorio de Estados Unidos, aunque tiene la codición de "territorio no incorporado".

Por tan se podría casi decir que Bud Bunny es conpatriota de Trump.

Ahora bien, Trump es un mentiroso compulsivo porque si no asiste a la Super Bowl no es por Bud Bunny, es para evitar la imagen de abucheos masivos contra su persona y eso un ególatra consumado no lo soporta, resumiendo, Trump es un simple cobarde.
JuanCarVen #3 JuanCarVen
De 2017 a comerse el mundo. Me desagrada el reggaeton pero el tipo ha triunfado.
antesdarle #5 antesdarle
#3 el artista más escuchado del mundo y Trump no sabe quién es, claro claro :troll:
#4 laruladelnorte
Bad Bunny ha dejado claro que, para él, la policía migratoria no es bienvenida. “Fuera ICE”, clamó la noche de los Grammy, en la que dedicó uno de sus premios “a todas las personas que han tenido que dejar su país”. “No somos salvajes, no somos animales, no somos aliens. Somos humanos. Somos americanos”, agregó el cantante puertorriqueño, también ciudadano estadounidense, puesto que su patria es un territorio de Estados Unidos.

Ole sus huevos,hay que tenerlos bien puestos para hacer esas declaraciones sabiendo como las gasta el distador de ese país.
#2 Rixx
No va porque sabe que lo van a abuchear xD
