La Super Bowl de Bad Bunny: el ‘baile inolvidable’ de los latinos en Estados Unidos

Donald Trump asegura que no sabe “quién es” Bad Bunny. “Nunca he escuchado hablar sobre él”, afirmaba hace unos meses el presidente estadounidense sobre el artista más escuchado del mundo. Al republicano le parece “pésima”, “ridícula” y “horrible” la decisión de la NFL de seleccionar a la superestrella puertorriqueña para el espectáculo de la Super Bowl de este domingo y, en medio de su berrinche, declinó asistir al mayor evento deportivo de Estados Unidos, al que sí acudió el año pasado.
Por tan se podría casi decir que Bud Bunny es conpatriota de Trump.
Ahora bien, Trump es un mentiroso compulsivo porque si no asiste a la Super Bowl no es por Bud Bunny, es para evitar la imagen de abucheos masivos contra su persona y eso un ególatra consumado no lo soporta, resumiendo, Trump es un simple cobarde.
De 2017 a comerse el mundo. Me desagrada el reggaeton pero el tipo ha triunfado.
Ole sus huevos,hay que tenerlos bien puestos para hacer esas declaraciones sabiendo como las gasta el distador de ese país.