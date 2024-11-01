edición general
El SUP exige explicaciones e «informes técnicos» sobre la escolta a Sarah Santaolalla

El Sindicato Unificado de Policía quiere saber los «criterios técnicos y operativos» que han motiviado la protección y de dónde han salido los agentes destinados

Leon_Bocanegra
Se entiende la postura de este sindicato . Están preocupados por el uso de unos recursos ya de por si limitados. Quitar a un agente de sus funciones para ponerlo de escolta de Sarah deja al cuerpo con menos agentes. Agentes que se podrían destinar a labores más serias como por ejemplo infiltrarse en cualquier asociacion de izquierdas. Por ejemplo en peligrosos talleres de costura o de alfarería.
GeneWilder
#2 O proteger a mujeres realmente en peligro de ser asesinadas.
GeneWilder
Menudo esperpento.
