3
meneos
10
clics
El SUP exige explicaciones e «informes técnicos» sobre la escolta a Sarah Santaolalla
El Sindicato Unificado de Policía quiere saber los «criterios técnicos y operativos» que han motiviado la protección y de dónde han salido los agentes destinados
|
etiquetas
:
sup
,
informes técnicos
,
sarah santaolalla
2
1
4
K
-10
actualidad
3 comentarios
2
1
4
K
-10
actualidad
relacionadas
#2
Leon_Bocanegra
Se entiende la postura de este sindicato . Están preocupados por el uso de unos recursos ya de por si limitados. Quitar a un agente de sus funciones para ponerlo de escolta de Sarah deja al cuerpo con menos agentes. Agentes que se podrían destinar a labores más serias como por ejemplo infiltrarse en cualquier asociacion de izquierdas. Por ejemplo en peligrosos talleres de costura o de alfarería.
4
K
47
#3
GeneWilder
*
#2
O proteger a mujeres realmente en peligro de ser asesinadas.
0
K
11
#1
GeneWilder
Menudo esperpento.
0
K
11
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
