La sumisión total que imponía el gurú en la secta desarticulada en Tenerife: niños sin vacunar y un socorrista dejó su trabajo porque su bañador era rojo

A mediados de diciembre 5 personas fueron detenidas por asociación ilícita, maltrato animal, estafa, lesiones, contra la salud pública y falsedad documental. José Alfredo, el único investigado que entró en prisión provisional salió de la cárcel hace varios días y existe preocupación de que pueda seguir ejerciendo persuasión coercitiva a los adeptos activos a los que les pedían que sus hijo no pasaran procesos de vacunación o no asistieran al colegio. Un seguidor renunció a su trabajo al tener que llevar un bañador rojo, color vetado por el gurú