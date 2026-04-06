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La sumisión total que imponía el gurú en la secta desarticulada en Tenerife: niños sin vacunar y un socorrista dejó su trabajo porque su bañador era rojo

A mediados de diciembre 5 personas fueron detenidas por asociación ilícita, maltrato animal, estafa, lesiones, contra la salud pública y falsedad documental. José Alfredo, el único investigado que entró en prisión provisional salió de la cárcel hace varios días y existe preocupación de que pueda seguir ejerciendo persuasión coercitiva a los adeptos activos a los que les pedían que sus hijo no pasaran procesos de vacunación o no asistieran al colegio. Un seguidor renunció a su trabajo al tener que llevar un bañador rojo, color vetado por el gurú

| etiquetas: secta , tenerife , gran canaria
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3 comentarios
1 0 0 K 19 actualidad
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Pues su sangre es roja, deberían suicidarse todos.
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ombresaco #2 ombresaco
#1 solo es roja si le da la luz 8-D
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#3 exeware
#1 te vistes con tu propia sangre?
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menéame