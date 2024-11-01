Sumar busca los apoyos de PP y Vox a su ley que prohíbe la compra de casas por empresas ya que es parecida a la de Trump

El Grupo Plurinacional Sumar ha anunciado este martes que volverá a llevar al Congreso una ley para que las empresas y los fondos de inversión no puedan comprar vivienda en España. Se trata de una norma que ya llevaron a votación los de Yolanda Díaz, pero que decayó en noviembre por la abstención del PSOE y los votos en contra de las derechas parlamentarias. Sin embargo, tal y como ha apuntado en rueda de prensa el diputado de Compromís Alberto Ibáñez —adscrito al grupo de Sumar en la Cámara Baja—, el reciente anuncio de Donald Trump