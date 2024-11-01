edición general
Sumar busca los apoyos de PP y Vox a su ley que prohíbe la compra de casas por empresas ya que es parecida a la de Trump

El Grupo Plurinacional Sumar ha anunciado este martes que volverá a llevar al Congreso una ley para que las empresas y los fondos de inversión no puedan comprar vivienda en España. Se trata de una norma que ya llevaron a votación los de Yolanda Díaz, pero que decayó en noviembre por la abstención del PSOE y los votos en contra de las derechas parlamentarias. Sin embargo, tal y como ha apuntado en rueda de prensa el diputado de Compromís Alberto Ibáñez —adscrito al grupo de Sumar en la Cámara Baja—, el reciente anuncio de Donald Trump

sorrillo #1 sorrillo *
Eso es lo sano en la democracia, que los partidos políticos lleguen a acuerdos en aquellos aspectos en los que puedan compartir una idea, aunque sea por motivos distintos o desde puntos de partida opuestos.

Y evitar los mal llamados cordones sanitarios que no es otra cosa que pretender excluir a sectores de la ciudadanía de participar de la democracia.
smilo #2 smilo *
En la vida van a estar a favor PP y vox, ya solo sea por llevar la contraria a sumar
#7 Sevende
Si no se toman medidas de este tipo, igual que limitar de alguna manera la compra a no residentes en zonas tensionadas, por mucho que se construya la demanda siempre va a ser superior a la oferta.
Albaricoquero #3 Albaricoquero
Entiendo que han comprendido que sin importar la ideología deben buscar el apoyo cuanfo es bueno para el pueblo... Por fin
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
#3 Me parece que un poco tarde ya.
elGude #5 elGude
#3 y por eso vox y el PP van a votar en contra.
Albaricoquero #6 Albaricoquero
#5 que lo hagan. Eso que importa. Me alegra que dejen atrás el "no podemos seguir el relato de la extrema derecha" ese de mierda y se centren en buscar lo mejor
