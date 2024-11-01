edición general
Sumar acota a caso "particular" la detención de Leire Díez

Sumar acota a caso "particular" la detención de Leire Díez  

El portavoz parlamentario de IU y diputado de Sumar, Enrique Santiago, ha acotado a un ámbito particular la detención este miércoles de la exmilitante del PSOE Leire Díez.

corrupción , sumar , leire díez , psoe , fontanera
Pertinax #2 Pertinax *
¿Un ámbito particular aislado y diferido en forma de simulación?
plutanasio #3 plutanasio
Están a tope con el control de daños, a ver con qué nos sorprenden mañana.
mikhailkalinin #5 mikhailkalinin *
#3 Escucha, las asambleas de reclutamiento de gente de sumar las diseña un flipado de magisterio haciendo dinámicas y estaciones. Sólo les falta poner babys a los participantes. Y Pilar Alegría va por ahí. Es terrible que la única solución sea apuntalar al perro y disciplinarie con unos cuantos golpes de periódico enrollado en el hocico, ya me dirás tú qué periódico. Y estudiar que no repita mandato. Los del PP mientras están supercómodos con sus narcos y sus comisionistas.
#7 crissis
#3 Mañana:

"¿existió realmente Leire Díez o es un mito de la ultraderecha?"
#6 El_dinero_no_es_de_nadie
Pues cuando cometió los delitos era directiva de la empresa pública ENUSA y alta directiva en Correos, puestos que no se los dan a una simple militante :-D
#4 Borgiano
Que me quedo sin comer
