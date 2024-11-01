·
2024-11-01
Sumar acota a caso "particular" la detención de Leire Díez
El portavoz parlamentario de IU y diputado de Sumar, Enrique Santiago, ha acotado a un ámbito particular la detención este miércoles de la exmilitante del PSOE Leire Díez.
etiquetas
corrupción
sumar
leire díez
psoe
fontanera
actualidad
7 comentarios
#2
Pertinax
*
¿Un ámbito particular aislado y diferido en forma de simulación?
5
K
57
#3
plutanasio
Están a tope con el control de daños, a ver con qué nos sorprenden mañana.
2
K
44
#5
mikhailkalinin
*
#3
Escucha, las asambleas de reclutamiento de gente de sumar las diseña un flipado de magisterio haciendo dinámicas y estaciones. Sólo les falta poner babys a los participantes. Y Pilar Alegría va por ahí. Es terrible que la única solución sea apuntalar al perro y disciplinarie con unos cuantos golpes de periódico enrollado en el hocico, ya me dirás tú qué periódico. Y estudiar que no repita mandato. Los del PP mientras están supercómodos con sus narcos y sus comisionistas.
0
K
9
#7
crissis
#3
Mañana:
"¿existió realmente Leire Díez o es un mito de la ultraderecha?"
0
K
7
#1
Meneador_Compulsivo
Relacionadas:
⦁ El PSOE recalca que Leire Díez "no es militante"
⦁ Detenida la exmilitante socialista Leire Díez
1
K
36
#6
El_dinero_no_es_de_nadie
Pues cuando cometió los delitos era directiva de la empresa pública ENUSA y alta directiva en Correos, puestos que no se los dan a una simple militante
0
K
16
#4
Borgiano
Que me quedo sin comer
0
K
8
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
