Sumar acepta el envío de tropas españolas a Ucrania para un "cese al fuego" bajo el mandato de la ONU

Sumar ha aceptado el envío de tropas españolas a Ucrania una vez haya un acuerdo de paz, para lograr un "cese al fuego" en el país y bajo el mandato de Naciones Unidas (ONU) o de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).

9 comentarios
Dene #3 Dene
Sumar lleva ya mucho tiempo restando
#6 endy *
#3 lógico, Sumar fue diseñado para ser el filial del PSOE
Harkon #8 Harkon
#3 Son la marca blanca del PSOE, diseñada excluisivamente para que no haya opción más a la izquierda que sea contestataria en ningún sentido a sus políticas.

Si Sánchez dice eu salten, saltarán, lo único que preguntan, es "a qué altura" y como mucho lo hacen con los puñitos apretados muy fuerte.
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
Y que se atrevan a negarse!! xD
#4 Grahml
#2 Eso es lo que pensaba yo.

Qué más dará su opinión su "aprobación" si se va a limitar a lo que el PSOE les diga qué hacer.
pitercio #7 pitercio *
No va a haber OTAN en Ukrania si no es en guerra con Rusia. Siendo la razón por la que Rusia lanzó la invasión ¿va a aceptar ahora lo contrario? Esta peña instigada por UK y Francia sólo quieren mantener la lucrativa maquinaria de guerra y la ruina económica de toda Europa. Por el mismo esfuerzo podrían estar de acuerdo en que se hiciera una reserva de unicornios.
jonolulu #5 jonolulu
Mandar cascos azules no lo veo mal tras el fin de la guerra, pero me temo que no veremos ese escenario
cutty #1 cutty
Si al menos sólo hubieran citado a la ONU. Entonces se sabría que nunca llegarían allí, pero la OSCE, que tanto se trabajó desde occidente para destruir, no sé qué tipo de estructura y control tiene ahora. Así que no, no estoy en absoluto de acuerdo y si se llega a implementar serán tan responsables como los otros de las bolsas a repatriar.
#9 luckyy
Esto suena como las armas pacifistas que envía Margarita Robles
