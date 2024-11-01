Sumar acepta el envío de tropas españolas a Ucrania para un "cese al fuego" bajo el mandato de la ONU

Sumar ha aceptado el envío de tropas españolas a Ucrania una vez haya un acuerdo de paz, para lograr un "cese al fuego" en el país y bajo el mandato de Naciones Unidas (ONU) o de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).
Si Sánchez dice eu salten, saltarán, lo único que preguntan, es "a qué altura" y como mucho lo hacen con los puñitos apretados muy fuerte.
Qué más dará su opinión su "aprobación" si se va a limitar a lo que el PSOE les diga qué hacer.