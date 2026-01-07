edición general
Suiza afirma haber creado un material de construcción 'vivo': respira, crece y se repara por sí mismo

Este nuevo material se endurece con el paso del tiempo, absorbe el dióxido de carbono y crece con la luz solar. Lo mejor de todo es que puede integrarse fácilmente en los edificios

etiquetas: cianobacterias , materiales , constucción , suiza
traviesvs_maximvs
Han inventado los árboles.
Cehona
Ya lo inventaron los romanos.
el cemento romano no solo endurecía con la lluvia, sino que se reparaba a sí mismo gracias a una reacción química entre la cal viva y el agua (incluso de mar), que rellena grietas y crea nuevos minerales, haciéndolo más fuerte y duradero con el tiempo, a diferencia del cemento moderno que se degrada con el agua y el aire.
pitercio
El barro cocido les parece demasiado mainstream.
davidvsgoliat
Pero, y ¿se volverá fascista con la edad?
Sigo_intentandolo
Leñe... como en las naves de stellaris... :roll:
Vamos por buen camino...:-D
ctrlaltsupr1
Si se endurece al envejecer está vivo, fijo.
