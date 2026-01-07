·
8
meneos
55
clics
Suiza afirma haber creado un material de construcción 'vivo': respira, crece y se repara por sí mismo
Este nuevo material se endurece con el paso del tiempo, absorbe el dióxido de carbono y crece con la luz solar. Lo mejor de todo es que puede integrarse fácilmente en los edificios
cianobacterias
materiales
constucción
suiza
6
2
0
K
81
tecnología
6 comentarios
6
2
0
K
81
tecnología
#4
traviesvs_maximvs
Han inventado los árboles.
2
K
39
#3
Cehona
Ya lo inventaron los romanos.
el cemento romano no solo endurecía con la lluvia, sino que se reparaba a sí mismo gracias a una reacción química entre la cal viva y el agua (incluso de mar), que rellena grietas y crea nuevos minerales, haciéndolo más fuerte y duradero con el tiempo, a diferencia del cemento moderno que se degrada con el agua y el aire.
1
K
22
#6
pitercio
El barro cocido les parece demasiado mainstream.
0
K
14
#5
davidvsgoliat
Pero, y ¿se volverá fascista con la edad?
0
K
13
#1
Sigo_intentandolo
Leñe... como en las naves de stellaris...
Vamos por buen camino...
0
K
6
#2
ctrlaltsupr1
Si se endurece al envejecer está vivo, fijo.
0
K
6
Vamos por buen camino...