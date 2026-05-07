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Suite de lujo por 29.000 € y tecnología polar: así es por dentro el MV Hondius, el barco marcado por el brote de hantavirus
El buque fue el primero del mundo en obtener la clasificación Polar Clase 6, diseñada para cruceros preparados para navegar entre hielo y condiciones extremas
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concentrado
Menos mal, porque ahora navegan en condiciones extremas.
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#3
woke
El crucero perfecto para políticos adinerados.
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#4
soberao
*
Está cada día está mas claro que los ricos son un gran problema para la supervivencia de la especie humana en el planeta. Solo hay que ver la que están liando Trump y su cuadrilla de tecnofachas y cristofascistas, y ahora éstos...
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#2
Stathamdepueblo
«No se ofusque con este terror tecnológico que ha construido.» Darth Vader
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#5
Lusco2
Y en ese barco se ha meado una rata
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#6
Andreham
#5
A los ricos es a los que más fácil se les engaña.
También es posible que no haya sido un "engaño" o "timo" sino... bueno, ricos haciendo cosas de ricos. "Extravagancias".
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También es posible que no haya sido un "engaño" o "timo" sino... bueno, ricos haciendo cosas de ricos. "Extravagancias".