El sueño español de Richard Gere y Alejandra Silva llega (de momento) a su fin: la pareja vuelve a EE UU tras un año en Madri

El actor ha explicado en el pasado su intención de vivir lejos de América y cerca de las raíces de la gallega durante varios años, pero al final se han convertido en meses. “Fue fabuloso”, los resume el intérprete

Torrezzno
Ah mi comentario que bien envejece xD xD menos mal que no tenemos que depender de la caridad
Meneador_Compulsivo
Volverán el año que viene a pasar 183 días.
JackNorte
Esperemos que la siguiente noticia no sea gallega esposa de Richard Gere deportada o algo parecido.
Volver a donde con certeza sabes que pasan cosas estando en contra publicamente , no se , siendo millonario seria mi ultima opcion.
Asimismov
No se adaptan como la gran mayoría de los norteamericanos.
RoterHahn
#2
Ni yo me adaptaria a vivir en Madri. :troll:
Asimismov
#3 yo salí de Madrid en 1981 y fue mi mejor decisión. Solo he vuelto uno o dos días al año a ver la familia y a los compañeros de colegio.
RoterHahn
#6
A ver, que yo solo he estado de fiestuqui y visitando a un colega, hasta que tb arto de Madrid se largo a su ciudad de provincia.
eldarel
#7 Perdón, dedazo.
Professor
No entiendo porqué razón un tipo que puede irse a una isla privada en el Pacífico decide irse un año entero a vivir.. a Madrid!!, incomprensible.
