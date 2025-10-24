·
El sueño español de Richard Gere y Alejandra Silva llega (de momento) a su fin: la pareja vuelve a EE UU tras un año en Madri
El actor ha explicado en el pasado su intención de vivir lejos de América y cerca de las raíces de la gallega durante varios años, pero al final se han convertido en meses. “Fue fabuloso”, los resume el intérprete
#1
JotaMcnulty
Relacionada:
www.meneame.net/story/richard-gere-76-anos-mujer-yo-nos-hemos-propuest
1
K
27
#4
Torrezzno
*
Ah mi comentario que bien envejece
menos mal que no tenemos que depender de la caridad
www.meneame.net/story/richard-gere-76-anos-mujer-yo-nos-hemos-propuest
0
K
20
#9
Meneador_Compulsivo
Volverán el año que viene a pasar 183 días.
0
K
18
#5
JackNorte
*
Esperemos que la siguiente noticia no sea gallega esposa de Richard Gere deportada o algo parecido.
Volver a donde con certeza sabes que pasan cosas estando en contra publicamente , no se , siendo millonario seria mi ultima opcion.
0
K
12
#2
Asimismov
No se adaptan como la gran mayoría de los norteamericanos.
0
K
12
#3
RoterHahn
#2
Ni yo me adaptaria a vivir en Madri.
3
K
60
#6
Asimismov
#3
yo salí de Madrid en 1981 y fue mi mejor decisión. Solo he vuelto uno o dos días al año a ver la familia y a los compañeros de colegio.
1
K
29
#7
RoterHahn
*
#6
A ver, que yo solo he estado de fiestuqui y visitando a un colega, hasta que tb arto de Madrid se largo a su ciudad de provincia.
1
K
7
#10
eldarel
#7
Perdón, dedazo.
0
K
10
#8
Professor
No entiendo porqué razón un tipo que puede irse a una isla privada en el Pacífico decide irse un año entero a vivir.. a Madrid!!, incomprensible.
0
K
6
