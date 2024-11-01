El suelo forestal está saturado de agua y sigue lloviendo, ¿qué pasará?

Las persistentes e intensas lluvias de las últimas semanas han recargado el suelo forestal de Península y Baleares hasta el punto de que ya no puede absorber más agua, lo que aumenta el riesgo de avenidas, máxime cuando se prevé que en los próximos días continuará lloviendo...Ante la saturación de los suelos forestales, «podemos entrar en riesgo de inundación, de avenidas. El bosque se regula y, cuando ya no puede absorber más agua, ese agua se traslada a las cuencas, que son las que deben ver cómo controlan la situación».