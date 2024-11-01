edición general
¿Sueles tener muchas pestañas abiertas en el navegador? Cuidado con el tabnabbing

Al navegar por Internet, ¿cuántas pestañas solemos tener abiertas? Consultamos el correo, hacemos compras, escuchamos música y revisamos nuestra cuenta bancaria… Todo al mismo tiempo. Este ciberataque transforma las páginas abiertas en el navegador en copias falsas. Su objetivo es robar contraseñas, datos personales o información bancaria sin que nos demos cuenta. A diferencia de otros fraudes digitales, no exige hacer clic en enlaces sospechosos ni abrir correos electrónicos extraños. Basta con dejar una pestaña abierta durante unos minutos.

#4 Marcus78
Mi señora tiene como 30 o mas abiertas.
2 K 24
EldelaPepi #5 EldelaPepi
#4
A mi madre le pasaba hasta hace nada.
Le decía "¿si abres un cajón para coger algo lo dejas abierto cuando te vas?" o "¿apagas la luz cuando sales de una habitación?" y cosas por el estilo.
Al final la convencí y cierra todo antes de dejar el móvil.
0 K 8
#7 mcfgdbbn3
#4: ¿En el móvil?
0 K 12
#6 Celsar
A partir de 100 Firefox deja de contarlas, no te digo na y te lo digo tó...
1 K 24
#8 mcfgdbbn3 *
#6: En telemetría tienes el número exacto.

Si hago un test de personalidad basado en los signos, lo incluiría. xD
0 K 12
Gry #2 Gry
Yo hace años que me cansé de tener un ciento de pestañas abiertas que al final nunca volvía a mirar y configuré el navegador para que lo cerrase todo al salir.

Ahora tengo un ciento de marcadores que nunca vuelvo a mirar pero molestan menos. :-D
0 K 17
EsUnaPreguntaRetórica #3 EsUnaPreguntaRetórica
El artículo no explica cómo acceden a tu navegador a pesar de que uno de los encabezados dice "¿Qué es el ‘tabnabbing’ y cómo funciona?"

Por otra parte voto negativo a todos los artículos escritos por una IA como este.
1 K 16
#1 mcfgdbbn3 *
Tomad nota los que tengáis una mente Géminis {0x264a} , no me ha pasado lo que cuentan, pero sí lo de tener muchas pestañas abiertas. xD
0 K 12

