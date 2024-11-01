Al navegar por Internet, ¿cuántas pestañas solemos tener abiertas? Consultamos el correo, hacemos compras, escuchamos música y revisamos nuestra cuenta bancaria… Todo al mismo tiempo. Este ciberataque transforma las páginas abiertas en el navegador en copias falsas. Su objetivo es robar contraseñas, datos personales o información bancaria sin que nos demos cuenta. A diferencia de otros fraudes digitales, no exige hacer clic en enlaces sospechosos ni abrir correos electrónicos extraños. Basta con dejar una pestaña abierta durante unos minutos.
A mi madre le pasaba hasta hace nada.
Le decía "¿si abres un cajón para coger algo lo dejas abierto cuando te vas?" o "¿apagas la luz cuando sales de una habitación?" y cosas por el estilo.
Al final la convencí y cierra todo antes de dejar el móvil.
Si hago un test de personalidad basado en los signos, lo incluiría.
Ahora tengo un ciento de marcadores que nunca vuelvo a mirar pero molestan menos.
Por otra parte voto negativo a todos los artículos escritos por una IA como este.