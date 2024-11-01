edición general
Suecia confirma planes de entregar más de un centenar de cazas Gripen a Ucrania "en plazo solicitado" por Kiev

"Podemos confirmar que es viable entregar el Gripen E en el plazo solicitado por Ucrania, incluida la formación de pilotos y técnicos. Estamos creando un grupo de trabajo conjunto para llevar esto adelante, en el que colaborarán nuestras fuerzas aéreas e industrias". Este acuerdo contempla la entrega de hasta 150 aeronaves fabricados por la compañía aeroespacial Saab, por lo que Suecia se convertirá en el principal proveedor de las Fuerzas Aéreas Ucranianas

ElenaCoures1 #2 ElenaCoures1
Buen trabajo Putin
xD xD xD xD xD xD xD xD
3 K 47
Connect #4 Connect
Más de un centenar!! :-O

¿Alguien se acuerda de aquellos F16 que iban a cambiar el curso de la guerra en Ucrania? Con aquellos pilotos ucranianos que estaban entrenando en Texas y que primero tenían que saber inglés y luego formarlos? Vamos, que en un par de meses volvían a casa y ganaban a los ruskies.....

Y los tanques? Todos los países europeos rebuscando en los cuarteles a ver si podían ir dando tanques. También eran la leche y iban a ser capaces de dar de ostias a todo ruso que se…   » ver todo el comentario
2 K 39
HeilHynkel #5 HeilHynkel
La cantidad de gilipolleces para que se las crean los NATOntados que sueltan.
0 K 18
jonolulu #6 jonolulu
Espero que no se gripen :shit:
0 K 12
Yoryo #1 Yoryo
¿A cuanto esta el kilo de aluminio cálidad aeroespacial? :troll:
0 K 12
#3 ApaRRRRa
#1 Alguno de estos veremos sobrevolando Marbella.
0 K 6

menéame