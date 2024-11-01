Suecia confirma planes de entregar más de un centenar de cazas Gripen a Ucrania "en plazo solicitado" por Kiev

"Podemos confirmar que es viable entregar el Gripen E en el plazo solicitado por Ucrania, incluida la formación de pilotos y técnicos. Estamos creando un grupo de trabajo conjunto para llevar esto adelante, en el que colaborarán nuestras fuerzas aéreas e industrias". Este acuerdo contempla la entrega de hasta 150 aeronaves fabricados por la compañía aeroespacial Saab, por lo que Suecia se convertirá en el principal proveedor de las Fuerzas Aéreas Ucranianas