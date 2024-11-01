Suecia confirma planes de entregar más de un centenar de cazas Gripen a Ucrania "en plazo solicitado" por Kiev

"Podemos confirmar que es viable entregar el Gripen E en el plazo solicitado por Ucrania, incluida la formación de pilotos y técnicos. Estamos creando un grupo de trabajo conjunto para llevar esto adelante, en el que colaborarán nuestras fuerzas aéreas e industrias". Este acuerdo contempla la entrega de hasta 150 aeronaves fabricados por la compañía aeroespacial Saab, por lo que Suecia se convertirá en el principal proveedor de las Fuerzas Aéreas Ucranianas
| etiquetas: suecia , ucrania , gripen , cazas
¿Alguien se acuerda de aquellos F16 que iban a cambiar el curso de la guerra en Ucrania? Con aquellos pilotos ucranianos que estaban entrenando en Texas y que primero tenían que saber inglés y luego formarlos? Vamos, que en un par de meses volvían a casa y ganaban a los ruskies.....
Y los tanques? Todos los países europeos rebuscando en los cuarteles a ver si podían ir dando tanques. También eran la leche y iban a ser capaces de dar de ostias a todo ruso que se… » ver todo el comentario