edición general
3 meneos
6 clics
Sudáfrica se embarca en una nueva era de energía nuclear con ambiciosos avances en materia de PBMR

Sudáfrica se embarca en una nueva era de energía nuclear con ambiciosos avances en materia de PBMR

El PBMR reanudará su desarrollo activo, lo que permitirá a Sudáfrica ampliar su papel en el ciclo del combustible nuclear y la tecnología de reactores modulares pequeños (SMR) de tecnología propia. Eskom también recibió la aprobación para una construcción nuclear de 4.000 MW en el sitio de Duynefontein y una extensión de licencia de 20 años para la Unidad 2 de Koeberg, asegurando sus operaciones hasta noviembre de 2045. “La necesidad de que beneficiemos los minerales críticos que sustentarán la agenda de descarbonización dependerá de tecnología

| etiquetas: sudáfrica , smr , pbmr , nuclear
2 1 0 K 28 actualidad
3 comentarios
2 1 0 K 28 actualidad
#1 El_dinero_no_es_de_nadie
“No buscamos la energía nuclear simplemente para generar electricidad, sino también para fines medicinales, las cuestiones de la oncología. Representamos alrededor del 20% del suministro de isótopos en todo el mundo.”
0 K 12
salteado3 #2 salteado3 *
Aquí no tenemos miedo de lo que hagan con la tecnología porque andan los israelíes detrás. Supongo que serán su país testaferro para suministrarles lo necesario para seguir fabricando bombas atómicas.

Pero la preocupación es con Irán, hay que impedirles que tengan centrales nucleares a toda costa, bombardeos yankis incluidos.
0 K 12
#3 El_dinero_no_es_de_nadie *
#2 Menudo cacao mental tienes al no saber diferenciar entre central nuclear e instalaciones nucleares militares.

Irán está construyendo otra central nuclear en Buschaer y va a construir 8 más en el país
www.meneame.net/story/iran-anuncia-construccion-ocho-nuevas-plantas-nu

Las centrales nucleares están fuera de las sanciones, y no han sido atacadas por USA.
Han atacado instalaciones militares que están en otras zonas
www.elperiodico.com/es/internacional/20250622/fordow-isfahan-natanz-ce
0 K 12

menéame