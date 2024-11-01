edición general
Sudáfrica convoca al embajador de EEUU por sus comentarios sobre la canción 'Kill the Boer'

El Ministerio de Exteriores de Sudáfrica ha convocado este miércoles al nuevo embajador de Estados Unidos en Pretoria, Leo Brent Bozell III, en protesta por unas declaraciones en las que criticó una decisión de la Justicia sudafricana que determinaba que la canción 'Kill the Boer' no formaba parte de un discurso del odio.

#7 concentrado
Una escena del embajador de los EEUU visitando al ministro sudafricano. El embajador es el que lleva boina:
www.youtube.com/watch?v=B3CLvqQo_GI
#3 Leclercia_adecarboxylata
Hombre, pues aquí el que tiene razón es el estadosunidense.
flyingclown #4 flyingclown
#3 Entre asesinar negros y una canción de matar blancos me quedo con la canción. Es parecido a Israel matando palestinos y la canción de bombardear Israel.
Nota: matar está mal y la apología de la violencia también.
Expat_Guinea_Ecuatorial #1 Expat_Guinea_Ecuatorial
"Kill the Boer" no es un mensaje de odio? si la letra lo unico que hace todo el rato es repetir disparales, disparales...
Sacronte #5 Sacronte
Cuando mataban negros, los esclavizaban, les quitaban todo, los marginaban y los consideraban sub-humanos no había tanto problema. Y eso fue hasta hace 4 días eh. Que 1992 no son ni 35 años.

Ahora se ofenderán mucho...
#2 lordban
Que lata cuando no te dejan odiar en paz.
