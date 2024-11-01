Sudáfrica convoca al embajador de EEUU por sus comentarios sobre la canción 'Kill the Boer'

El Ministerio de Exteriores de Sudáfrica ha convocado este miércoles al nuevo embajador de Estados Unidos en Pretoria, Leo Brent Bozell III, en protesta por unas declaraciones en las que criticó una decisión de la Justicia sudafricana que determinaba que la canción 'Kill the Boer' no formaba parte de un discurso del odio.
| etiquetas: sudáfrica , odio , kill the boer , eeuu , embajador , apartheid
Nota: matar está mal y la apología de la violencia también.
Ahora se ofenderán mucho...