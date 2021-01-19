edición general
Sucedió en 1989. Vandellós I, el Chernóbil español: el día en que pudimos sufrir una catástrofe nuclear

Un incendio de grandes dimensiones pudo generar un problema de tamaño incalculable y terminar por que se perdiera el control sobre la propia energía nuclear, pudiendo provocar una fuga que hubiera generado un caso similar al de Chernóbil. En el año 1991 comenzó la primera fase para desmantelar Vandellós I. Durante seis años, se realizó la descarga del reactor y la evacuación del combustible. En 2003 comenzó la segunda fase, considerada de latencia. El 2028 se procedará a pasar al nivel tres, que es el desmantelamiento definitivo.

#5 tierramar
Las nucleares españoles ya han cumplido su tiempo de envejecimiento, deberían cerrarse. Pero a los políticos del PPSOE y las empresas no les importa en absoluto que pueda haber un accidente. Ya han probado suficientemente, con miles de muertes, que la vida o muerte de los ciudadanos no les importa en absoluto, sólo somos daños colaterales para mantenerse en el poder u obtener ganancias.
ChatGPT #2 ChatGPT
Vandellòs el chernobil español. El día que “pudimos” sufrir…

Vaya igualdad de mierda se han marcado
Elrosquasard #1 Elrosquasard
También el Palomares pudimos sufrir una catástrofe nucelar.
