Sucedió en 1989. Vandellós I, el Chernóbil español: el día en que pudimos sufrir una catástrofe nuclear

Un incendio de grandes dimensiones pudo generar un problema de tamaño incalculable y terminar por que se perdiera el control sobre la propia energía nuclear, pudiendo provocar una fuga que hubiera generado un caso similar al de Chernóbil. En el año 1991 comenzó la primera fase para desmantelar Vandellós I. Durante seis años, se realizó la descarga del reactor y la evacuación del combustible. En 2003 comenzó la segunda fase, considerada de latencia. El 2028 se procedará a pasar al nivel tres, que es el desmantelamiento definitivo.