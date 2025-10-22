edición general
Los submarinos que transportan cocaína por mares y océanos

El comandante de la guardia costera de Ecuador contempló el submarino que se había utilizado para transportar drogas con una mirada de derrota, agotado por los interminables esfuerzos de intercepción que parecen no llevar a ninguna parte, en los que sus marineros arriesgan sus vidas mientras la cocaína sigue fluyendo. Los narcotraficantes, dijo, siempre van muchos pasos por delante. La armada ecuatoriana tiene dos submarinos en su flota. ¿Y los cárteles? Nadie lo sabe en realidad, pero sin duda muchos más. En los últimos 15 años, Ecuador ha

8 comentarios
aPedirAlMetro #2 aPedirAlMetro *
"los que sus marineros arriesgan sus vidas "

Como arriesgan sus vidas los marineros? Tienen esos submarinos, torpedos ?

Ahh que es el new york times blanqueando en bombardeo de barcos y asesinato de gente... :-(

USA que asco de pais
1 K 27
Pertinax #1 Pertinax
Que haya narcosubmarinos que atraviesen el Atlántico me resulta flipógeno. Ahí hay peli.
0 K 12
Aeren #5 Aeren
Si yo fuese un narco no iría en submarinos clandestinos. Pasaría la droga en veleros de lujo mientras invito a fiestas privadas a ministros, miembros de la realeza y pijos de alta cuna. Ya cuando me retire igual hasta me proponen para ministro o me dan una paguita en algún chiringuito.
0 K 12
Aeren #7 Aeren
#6 Me llaman unos de "Audiencia nacional". Preguntan por ti.  media
1 K 22
zentropia #8 zentropia *
yo entiendo que se refieren a los marineros del narcosubmarino
0 K 10
Mangione #4 Mangione *
"Nadie lo sabe en realidad, pero sin duda muchos más."

Es burdo, pero vamos con ello. Más "periodismo".  media
0 K 9
#3 Tronchador.
¿Son franceses? :troll: No descarto que también sean españoles.
0 K 8

