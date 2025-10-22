Los submarinos que transportan cocaína por mares y océanos

El comandante de la guardia costera de Ecuador contempló el submarino que se había utilizado para transportar drogas con una mirada de derrota, agotado por los interminables esfuerzos de intercepción que parecen no llevar a ninguna parte, en los que sus marineros arriesgan sus vidas mientras la cocaína sigue fluyendo. Los narcotraficantes, dijo, siempre van muchos pasos por delante. La armada ecuatoriana tiene dos submarinos en su flota. ¿Y los cárteles? Nadie lo sabe en realidad, pero sin duda muchos más. En los últimos 15 años, Ecuador ha