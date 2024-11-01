edición general
Subió al Nevado Cayambe con su bebé y casi termina en tragedia

Subió al Nevado Cayambe con su bebé y casi termina en tragedia

Los Bomberos de Cayambe rescataron a una madre y a su hijo de brazos que presentaba malestar por la altura a más de 4.800 metros

Supercinexin #2 Supercinexin
Una hojita de coca bajo la lengua y a seguir parriba, como se ha hecho toda la vida en ese tipo de vicisitudes.
1 K 29
SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
La gente cada día es más inconsciente. Hoy había un temporal de la hostia y la gente estaba al borde del paseo marítimo haciendo el julay con las olas. Luego se lamentan desgracias, claro.
1 K 25
Fedorito #4 Fedorito
#1 Los videos para las redes sociales no se hacen solos.
2 K 35
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
a guantazos deberian haber bajado a semejante gilipollas, a ver si con suerte se depeña y le hacen un favor al crio
1 K 21
Antipalancas21 #8 Antipalancas21
Una madre no, una gilipollas.
0 K 16
XtrMnIO #6 XtrMnIO
Espero que en pago a sus favores el hijo deje a su madre en una residencia de ancianos de las de la Ayuso.
0 K 12
TripleXXX #5 TripleXXX
El niño creo que está fuera de peligro, le han hecho una transfusión de likes :palm:
0 K 9
#7 Samaritan
Para quitarles la custodia.
0 K 6

