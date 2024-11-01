·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7671
clics
Descubren cómo retrasar el alzhéimer de una forma muy sencilla tras estudiar a 300 personas durante 14 años
6140
clics
El ‘Plan Feijóo’ que ya existía: Puente se mofa del líder del PP con un zasca viral
6055
clics
Las arañas de las cuevas del azufre construyen una ciudad arácnida y la telaraña más grande jamás vista (Eng)
5006
clics
El despido de los putos genios
4386
clics
Por qué a los autores nos importa mayormente un carajo la piratería de libros
más votadas
583
Cargos y afines al PP emprenden una campaña de acoso a las víctimas de la dana por redes sociales
447
Antón Losada le descubre una "tercera opción" al novio de Ayuso tras el "o me voy o me suicido": "Alberto, no estás solo"
549
Díaz-Ayuso inyecta millones de euros en el Grupo Quirón desde que gobierna
349
Debate en Malas Lenguas: "Los consejeros del PP de Sanidad son empleados de la Sanidad Privada"
373
"No queda casi nada en pie": la BBC entra a Gaza por primera vez desde el fin de la ofensiva de Israel en el territorio palestino
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
91
clics
Subió al Nevado Cayambe con su bebé y casi termina en tragedia
Los Bomberos de Cayambe rescataron a una madre y a su hijo de brazos que presentaba malestar por la altura a más de 4.800 metros
|
etiquetas
:
nevado cayambe
,
madre
,
ecuador
4
1
0
K
67
actualidad
8 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
0
K
67
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Supercinexin
Una hojita de coca bajo la lengua y a seguir parriba, como se ha hecho toda la vida en ese tipo de vicisitudes.
1
K
29
#1
SeñorPresunciones
La gente cada día es más inconsciente. Hoy había un temporal de la hostia y la gente estaba al borde del paseo marítimo haciendo el julay con las olas. Luego se lamentan desgracias, claro.
1
K
25
#4
Fedorito
#1
Los videos para las redes sociales no se hacen solos.
2
K
35
#3
CharlesBrowson
a guantazos deberian haber bajado a semejante gilipollas, a ver si con suerte se depeña y le hacen un favor al crio
1
K
21
#8
Antipalancas21
Una madre no, una gilipollas.
0
K
16
#6
XtrMnIO
Espero que en pago a sus favores el hijo deje a su madre en una residencia de ancianos de las de la Ayuso.
0
K
12
#5
TripleXXX
El niño creo que está fuera de peligro, le han hecho una transfusión de likes
0
K
9
#7
Samaritan
Para quitarles la custodia.
0
K
6
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente