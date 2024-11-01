¿Por qué subieron los precios de exportación de EEUU tras la elección de Donald Trump? [en]

Desde la elección de Trumpo en noviembre de 2024, los precios de exportación estadounidenses han subido de forma generalizada y no solo en uno o dos sectores. Los datos apuntan a unos costes de producción más elevados, no a un dólar débil o a unos márgenes más altos. Los aranceles y la escasez de mano de obra están afectando a la competitividad de Estados Unidos en el extranjero. Tres sospechosos cuando suben los precios de exportación: el tipo de cambio, los márgenes de las empresas o el aumento del coste subyacente de producción.