¿Por qué subieron los precios de exportación de EEUU tras la elección de Donald Trump? [en]

Desde la elección de Trumpo en noviembre de 2024, los precios de exportación estadounidenses han subido de forma generalizada y no solo en uno o dos sectores. Los datos apuntan a unos costes de producción más elevados, no a un dólar débil o a unos márgenes más altos. Los aranceles y la escasez de mano de obra están afectando a la competitividad de Estados Unidos en el extranjero. Tres sospechosos cuando suben los precios de exportación: el tipo de cambio, los márgenes de las empresas o el aumento del coste subyacente de producción.

3 comentarios
Pablosky #3 Pablosky
#1 maravilloso, ahora solo hace falta otro estudio que nos cuente todos los negocios que han perdido y ya podemos sacar las palomitas xD

Que pena que Trump esté tan mayor, es maravilloso (para Rusia y China :troll: )
Findeton #2 Findeton *
Subir impuestos sube precios. Los aranceles no son más que un tipo de impuestos.
