edición general
3 meneos
44 clics
La subida del nivel del Mediterráneo desplazará a 20 millones de personas

La subida del nivel del Mediterráneo desplazará a 20 millones de personas

Inés Durate, responsable de energía de la UpM, fue clara durante la rueda de prensa ofrecida: «Es hora de entender que el Mediterráneo, tal y como lo conocemos, podría dejar de existir si nuestros esfuerzos para combatir el cambio climático siguen siendo insuficientes».

| etiquetas: mediterraneo , cambio climático
2 1 0 K 43 ciencia
4 comentarios
2 1 0 K 43 ciencia
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Aquí podéis hacer la simulación, Barcelona medio metro de agua

www.meneame.net/m/tecnología/asi-seria-mundo-mar-subiera-unos-metros-
0 K 20
#2 Abril_2025
Yo creo que todos intuimos que antes de desalojar todas las ciudades del mediterráneo se gastan el dinero en poner cualquier tipo de dique de contención.

Es bastante más barato...

Ya me parece raro que permitan que desaparezcan las playas por la subida del mar...
0 K 11
UnoYDos #3 UnoYDos
Un metro mas en 2100. Si la gente no es capaz de cambiar viendo los efectos actuales, pensáis que lo harán por lo que les pase a otros en 2100?
Nos vamos a la mierda.
1 K 28
NPCMeneaMePersigue #4 NPCMeneaMePersigue
y como soluciona el dique el problema de todo el agua que cae de lluvias, porque igual empeora el problema
0 K 20

menéame