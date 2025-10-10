Una «streamer» estadounidense retransmite su parto en directo: «No lo hice por dinero»

El proceso, que duró siete horas, se emitió en Twich de principio a fin y contó con el beneplácito del fundador de la plataforma. Acabo de romper aguas, así que creo que voy a hacer esto en vivo. ¡Es hora del bebé!», escribía de madrugada la streamer estadounidense Fany en sus redes sociales. El post, acompañado de una fotografía suya tirada en el sofá, se publicó a las 01.57 horas. A las 02.45 del día siguiente, llegaba al mundo Luna Rose. Retransmitió el proceso en directo, desde el principio hasta el fin, a través de su canal de Twich...