Stephen Curry: «Steve Kerr nos puso un vídeo del FC Barcelona, el del tiki-taka, y nos dijo que ese sería nuestro modelo: cómo íbamos a crear los tiros»

La cuestión es que Curry explica que lo importante no es lanzar triples sin ton ni son, sino hacerlos creando espacios. Y ahí llega la sorpresa en la charla, resulta que todo comenzó con la influencia del FC Barcelona y el tiki-taka. Lo dice tal cual: «En el campamento de entrenamiento, [Steve Kerr] nos mostró un video… no recuerdo el club, pero era el Barcelona, el del tiki-taka. Y nos dijo que ese sería nuestro modelo: cómo íbamos a crear tiros, cómo íbamos a jugar de forma sencilla, cómo obligar a la defensa a tomar mil decisiones por posesi
| etiquetas: stephen , curry
R. Madrid: 227
Barcelona: 161
Seguidores en redes a nivel mundial:
R. Madrid: 360,5 millones
Barcelona: 318,8 millones
Mira que no me gusta el fútbol, pero decir que fuera de España no conoce nadie al Madrid es una mentira como una catedral.
De hecho, junto con el Barça, Manchester y PSG, esta en todos los tops de clubes de fútbol a nivel mundial.
Saludos
Y es verdad, pero no por ser el R Madrid, es porque la liga española es un bluf de dos equipos y poco más. Luego hay otros de relleno, pero el reparto se hace entre esos dos,
Y claro, así no se fomenta la competitividad.
En mis años de coleccionar cromos de fútbol los campeones de la liga eran Real Sociedad, At Bilbao, Valencia...obviamente también RM y Barc., pero vamos, que otros equipos tenían posibilidades de ganar.
¿Ahora? Imposible.