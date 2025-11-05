Stephen Curry: «Steve Kerr nos puso un vídeo del FC Barcelona, el del tiki-taka, y nos dijo que ese sería nuestro modelo: cómo íbamos a crear los tiros»

La cuestión es que Curry explica que lo importante no es lanzar triples sin ton ni son, sino hacerlos creando espacios. Y ahí llega la sorpresa en la charla, resulta que todo comenzó con la influencia del FC Barcelona y el tiki-taka. Lo dice tal cual: «En el campamento de entrenamiento, [Steve Kerr] nos mostró un video… no recuerdo el club, pero era el Barcelona, el del tiki-taka. Y nos dijo que ese sería nuestro modelo: cómo íbamos a crear tiros, cómo íbamos a jugar de forma sencilla, cómo obligar a la defensa a tomar mil decisiones por posesi