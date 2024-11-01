edición general
De Stepan Bandera a los banderovtsy

De Stepan Bandera a los banderovtsy

Una exhaustiva biografía de Grzegorz Rossoliński-Liebe recientemente publicada en español por la editorial Dirección Única analiza la vida y la trayectoria política del dirigente fascista y el culto que se ha generado en Ucrania en torno a su figura.

A los rusoplanistas se les olvida que nazis y sovieticos defilaban juntitos en la Polonia ocupada:.. mucho hablar de Bandera,del que no existe ni una sola prueba de su relacion con nazis mas alla de la propaganda que emana del Kremlin.... pero bien que se callan ante la relacion que tuvieron nazis y comunistas:
El desfile de la verguenza: es.wikipedia.org/wiki/Desfile_militar_alemán-soviético_en_Brest-Lito
Uniformes de oficiales nazis.y comunistas saludando el izado del trapo nazi:  media
#0 Ya que esto va de recomendaciones de lectura, ahí va una: "Putin's fascists: Russkii Obraz and the Politics of Managed Nationalism in Russia", de Robert Horvath, Un exhaustivo libro sobre la connivencia del gobierno ruso con los movimientos fascistas y nazis.

Y una pista visual.  media
Me he puesto a leer el artículo. Me encanta la parte de loas al autonomismo soviético, y su extrema consideración por la mionrías nacionales, poniendo muchísimo mucho cuidado en quedarse en los años 20, y no llegar a esto:

Renacimiento Fusilado
Holodomor
Hambruna kazaja de 1932-1933

En fin, la basura sesgada a la que nos tienen acostumbrados los putinitos de El Salto Diario.
Con Zelenski como incondicional y gran admirador de su obra y a la que europa de apoyar para hacer frente al fascismo Ruso.
Cosas de nacismos buenos del siglo XXI y la solución de la tercera guerra mundial para solucionar la economía neoliberal en números rojos.
#_3 Supongo que tienes algún enlace con declaraciones de Zelenski en las que exprese su admiración por Bandera. ¿A que sí?

EDIT: Vaya, otro que te bloquea para no tener que leer preguntas para las que no tiene respuesta.
Como les escuece a los soviets que en Ucrania haya habido un movimiento identitario que ellos aplastaron desde el primer momento de creación de la afortunadamente hoy extinta desunión soviética.

Como es habitual, si algo no gusta a los vatniks, automáticamente es calificado de nazo
I o fascista.
Editorial “Dirección Única”? Se le ven las enaguas desde aquí
