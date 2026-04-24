Stellantis señala la planta de Villaverde (Madrid) junto a otras tres para su posible venta a firmas chinas

Stellantis, ajora bajo la dirección de Antonio Filosa, vuelve a tirar de Dongfeng en un momento de crisis, pero también de otros posibles socios asiáticos: la compañía ha identificado cuatro fábricas en Europa que podría vender o compartir en su intento de hacer frente al exceso de capacidad industrial. Entre ellas se encuentra la planta de Villaverde, Madrid. El medio especializado Bloomberg, señala que el fabricante comunicó a los Gobiernos francés e italiano que existe una falta de trabajo en algunas plantas de Europa, identificando en concreto cuatro. Entre ellas se encuentra la fábrica de Madrid, que Dongfeng habría visitado a principios de este mes, según indicaron fuentes conocedoras de la operación, que citaron también un reconocimiento por la planta francesa de Rennes y de la italiana de Cassino, otras dos de las factorías identificadas,...
