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Startup californiana quiere desplegar 4.000 espejos orbitales de hasta 55 metros para iluminar la noche con luz solar

Startup californiana quiere desplegar 4.000 espejos orbitales de hasta 55 metros para iluminar la noche con luz solar

El planteamiento de Reflect Orbital se apoya en una lógica sencilla: si se puede redirigir la luz solar, se pueden ampliar las horas útiles de producción energética o iluminación sin depender de combustibles fósiles. En teoría, los espejos orbitales permitirían mantener activos ciertos parques solares durante más tiempo, suavizando picos de demanda o reforzando redes aisladas. El satélite de prueba, Earendil-1, representa el primer paso tangible. Si el experimento sale adelante, la luz reflejada será visible como un objeto brillante en movimien

| etiquetas: reflect orbital , espejos , luz , solar , generación , energía , earendil-1
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8 comentarios
6 1 0 K 85 tecnología
ronko #2 ronko
Montgomery Burns aprueba ésto.  media
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Verdaderofalso #6 Verdaderofalso
Los animales y la gente lo va a flipar xD
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#8 Pitchford
Muchos satélites gigantes se quieren poner en el espacio, que ya está bastante lleno de basura con velocidades y direcciones muy diversas. No sé yo si esto va a acabar bien.
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#4 chavi
Mientras iluminen solo la vivienda del CEO, por mi sin problema.
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ur_quan_master #5 ur_quan_master
¿ Por qué a todos los flipados de EEUU les da por Tolkien?
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#1 chocoleches
Si reflejas la luz, para que incida en un sitio se la estás quitando a algún otro. No entiendo cómo les permiten hacer esto para empezar.
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tommyx #3 tommyx
#1 bueno si las ponen muy lejos de tal manera que esa luz pasase de largo de la tierra...
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Andreham #7 Andreham
24 horas de luz solar para que puedas estar 24 horas produciendo :-)
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menéame