Startup californiana quiere desplegar 4.000 espejos orbitales de hasta 55 metros para iluminar la noche con luz solar

El planteamiento de Reflect Orbital se apoya en una lógica sencilla: si se puede redirigir la luz solar, se pueden ampliar las horas útiles de producción energética o iluminación sin depender de combustibles fósiles. En teoría, los espejos orbitales permitirían mantener activos ciertos parques solares durante más tiempo, suavizando picos de demanda o reforzando redes aisladas. El satélite de prueba, Earendil-1, representa el primer paso tangible. Si el experimento sale adelante, la luz reflejada será visible como un objeto brillante en movimien