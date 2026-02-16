edición general
Starmer propone prohibir que los niños puedan usar las redes sociales

El 'premier' prevé un límite de edad y restringir funciones específicas de las aplicaciones como la reproducción automática de contenido.

Pontecorvo #6 Pontecorvo *
Impresionante que el progre aplauda con visceral entusiasmo que el gobierno tenga más poder para la censura y meterse en la vida de los ciudadanos. Qué razón tenía Amidala.
SolidGeorg #8 SolidGeorg
#6 el progre aplaude todo lo que diga el líder y ya está, los principios son cosa de otros tiempos
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Otro comunista.
Es que nadie piensa en los niños?!
#1 Marisadoro *
"Dirty Sánchez Starmer es un tirano y un traidor... " E. M.
inventandonos #7 inventandonos
#1 ¡No te lo perdonaré jamás, Pegro Xanxe!
Gry #3 Gry *
¿Lo de la "reproducción automática de contenido" afecta a Spotify? Porque en ese caso los matan. xD

También asegura que buscará limitar el acceso a los VPN por parte de los niños para evitar que puedan sortear las restricciones. Si lo logra puede sacar una pasta vendiendo el sistema a Rusos y Chinos. :popcorn:
DayOfTheTentacle #4 DayOfTheTentacle
Uhmmm

En general: la idea es buena, los medios no.
Juanjolo #5 Juanjolo
En realidad ninguna empresa quiere niños en sus redes sociales.
