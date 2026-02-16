·
Starmer propone prohibir que los niños puedan usar las redes sociales
El 'premier' prevé un límite de edad y restringir funciones específicas de las aplicaciones como la reproducción automática de contenido.
relacionadas
#6
Pontecorvo
*
Impresionante que el progre aplauda con visceral entusiasmo que el gobierno tenga más poder para la censura y meterse en la vida de los ciudadanos. Qué razón tenía Amidala.
2
K
25
#8
SolidGeorg
#6
el progre aplaude todo lo que diga el líder y ya está, los principios son cosa de otros tiempos
0
K
7
#2
Verdaderofalso
Otro comunista.
Es que nadie piensa en los niños?!
0
K
20
#1
Marisadoro
*
"Dirty
Sánchez
Starmer es un tirano y un traidor... " E. M.
0
K
19
#7
inventandonos
#1
¡No te lo perdonaré jamás, Pegro Xanxe!
0
K
12
#3
Gry
*
¿Lo de la "reproducción automática de contenido" afecta a Spotify? Porque en ese caso los matan.
También asegura que buscará limitar el acceso a los VPN por parte de los niños para evitar que puedan sortear las restricciones.
Si lo logra puede sacar una pasta vendiendo el sistema a Rusos y Chinos.
0
K
17
#4
DayOfTheTentacle
Uhmmm
En general: la idea es buena, los medios no.
0
K
11
#5
Juanjolo
En realidad ninguna empresa quiere niños en sus redes sociales.
0
K
6
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
