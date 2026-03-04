·
·
6697
clics
La cobardía de la derecha en España será inmortal
5218
clics
Una Furia Épica de coste no menos épico: la guerra en Irán en millones y en tiempo real
4496
clics
Los planes de guerra de Trump y Netanyahu se topan con un obstáculo de "máxima preocupación" [EN]
5214
clics
InfluRatas
5068
clics
Mascotas
publicadas
en cola
24
meneos
26
clics
Starmer se defiende de los ataques de Trump: "El Reino Unido no está preparado para unirse a una guerra sin una base legal y sin un plan viable"
El primer ministro británico insiste en que su participación en la guerra con el régimen islámico se limita a acciones defensivas y se mantiene firme en su negativa a participar en ataques directos
etiquetas:
:
trump
,
reino unido
,
starmer
20
4
0
politica
11 comentarios
20
4
0
politica
#1
devilinside
Huy, lo que ha dicho. Mañana el Naranjután está pidiendo un embargo comercial contra UK
7
K
122
#3
Supercinexin
*
#1
Y Vox y PP condenando duramente esta cobardía de Dog Starmer por enfadar a su fiel aliado.
2
K
45
#5
devilinside
*
#3
Bueno, no tienen a nadie que hable inglés, por lo que supongo que la condena vendrá por parte de su equivalente patriótico, el UK First
0
K
11
#6
inventandonos
#1
Joder, naranjután, me gusta, junta varias palabras que me toca decir juntas a menudo, me lo copio.
0
K
11
#7
devilinside
#6
Todo tuyo, un placer
0
K
11
#10
ansiet
#6
Ostia a mi tamién que noje casi habar
0
K
11
#9
JuanCB
#1
Durante la rueda de prensa que dio ayer junto con Mertz cada vez que decía lo buena gente que somos y lo malos que son nuestros gobernantes le dedicaba el triple de tiempo a poner a parir al reino unido. Es decir, que aquí le damos bombo a nuestras cosas, pero a UK también le dedicó su tiempo.
2
K
30
#2
pitercio
*
Puff, pues o no le dan suficiente cacho o se hace el longuis porque ve que al final petan. Debe tener ya purgados a la mayoría de los que sospechaba violadores de niños o caníbales.
1
K
38
#4
antesdarle
#2
ya puede rezar los sionistas para que Estados Unidos no de un giro y los deje a su suerte. Porque más allá de los nukes a Israel con las ganas que le tienen más de uno, la destruyen.
1
K
23
#8
pitercio
*
#4
si muere Trump o es defenestrado. Porque contra él tienen algo horrendo, pero el gilipollas de JD Vance no debe estar pillado, de hecho, es un seguro de vida para Trump, no les mola su heredero actual.
0
K
18
#11
DotorMaster
Esto huele a... Perfidia!!!!!!
0
K
11
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
