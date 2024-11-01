Por qué Starbucks es en realidad un banco [ENG, 10 min.]  

En EE.UU, el 41% de los clientes de Starbucks paga con la tarjeta/aplicación de la cadena de cafeterías, ya que al hacerlo se obtiene el doble de puntos en la aplicación de recompensas de la compañía. Los clientes introducen saldo en su aplicación/tarjeta de Starbucks que no puede ser retirado, de tal manera que la empresa de cafés dispone de una liquidez superior a la de muchos bancos con la que puede invertir en expansión.

Considerando que tiene su propia "divisa" y mecanismo de pago, se podría decir que es un banco vestido de cafetería