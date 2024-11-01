edición general
Star Trek: Qué hay detrás del código NCC-1701 de la Enterprise

Una cuestión que, reconozcámoslo, tampoco es que sea vital pero sí que es agradable ver que tiene una justificación. La primera vez que se explica a qué corresponde NCC lo encontramos en el libro 'Star Trek: Blueprints', publicado en 1975, en donde vemos que significaría "Contrato de Construcción Naval" (Naval Construction Contract). Tardaríamos todavía muchos años en descubrir más sobre esto. Matt Jefferies, diseñador de producción de 'Star Trek' (cuyo apellido da nombre a los tubos Jefferies) y cuyo diseño de la Enterprise (...)

