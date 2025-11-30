Squalodontidae los delfines con dientes de tiburón

Squalodontidae ostentan el honor de haber sido la primera familia de odontocetos extintos en ser descritos y nombrados, siendo Jean-Pierre Sylvestre de Grateloup quien acuñaría el género Squalodon, que mencionó por primera vez en 1840. En un principio se lo consideró un dinosaurio iguanodóntido, pero posteriormente fue identificado como un cetáceo.



Desde el primer momento estuvo claro que estos “delfines con dientes de tiburón”, presentaban una combinación de caracteres primitivos y actúales