13
meneos
54
clics
Soziedad Alkoholika: Feliz Falsedad
Canción de S.A sobre la navidad. En palabras de ellos mismos: hablan de algo muy bonito.
ocio
4 comentarios
#1
cntand
Millones de abetos cortaos,
que luego acabaran tiraos
en la basura, en cualquier lao
4
K
49
#2
Peka
*
Mi felicitación de todos los años. También uso esta otra:
2
K
33
#4
rusito
Yo tenía el concierto de S.A en el Gaztetxe donde aparece esa canción en vídeo VHS. Meneo obligado.
0
K
13
#3
vicvic
¡A llorar a la lloreria mientras los demás disfrutamos de la Navidad!
0
K
11
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
