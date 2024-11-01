edición general
13 meneos
54 clics
Soziedad Alkoholika: Feliz Falsedad

Soziedad Alkoholika: Feliz Falsedad

Canción de S.A sobre la navidad. En palabras de ellos mismos: hablan de algo muy bonito.

| etiquetas: s.a , feliz falsedad , feliz navidad
11 2 0 K 111 ocio
4 comentarios
11 2 0 K 111 ocio
cntand #1 cntand
Millones de abetos cortaos,
que luego acabaran tiraos
en la basura, en cualquier lao
4 K 49
Peka #2 Peka *
Mi felicitación de todos los años. También uso esta otra:  media
2 K 33
rusito #4 rusito
Yo tenía el concierto de S.A en el Gaztetxe donde aparece esa canción en vídeo VHS. Meneo obligado.
0 K 13
vicvic #3 vicvic
¡A llorar a la lloreria mientras los demás disfrutamos de la Navidad! 8-D
0 K 11

menéame