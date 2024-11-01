edición general
"Soy la madre que los migrantes necesitaban": la simpatizante de Trump que ayuda a migrantes venezolanos para evitar que los deporten

Aleah Arundale llevaba a su hija a clase de baile cuando se topó con una escena incomprensible. Hombres, mujeres y niños bajaban de un autobús en la parada más cercana a su casa. Iban descalzos y en camiseta a 4 grados centígrados en Chicago. Era noviembre de 2022. Tras dejar a su hija y volver por el mismo camino, Arundale comprobó que el autobús se había ido, pero los pasajeros se habían quedado en la parada temblando de frío. Ella no entendía qué esperaban para escapar del invierno que se avecinaba. Aunque se sintió tentada a ver...

Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
Está actuando en contra de su amado Trump?

Igual necesita que el ICE la visite
1 K 36
Jointhouse_Blues #3 Jointhouse_Blues *
It's a trap!  media
1 K 28
#7 davidvsgoliat
La bombera pirómana.
0 K 12
alfre2 #4 alfre2
Por supuesto, esos venezolanos también votarán a Trump en cuanto puedan
0 K 12
Druidaferal #5 Druidaferal
#4 es una, tragedia humana del copón. Eso venezolanos imagino que no querían salirte de su casa. Pero llegó maduro...
0 K 6
#6 UserNotFound_164
#5 por suerte ya están en el paraíso que soñaban
0 K 7

