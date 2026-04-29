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El sospechoso del WHCD, Cole Allen, se tomó un selfie con sonrisa burlona mientras estaba fuertemente armado antes del ataque al salón de baile: documentos [ENG]  

Cole Tomas Allen encontró tiempo para tomarse un inquietante selfie en su habitación del Washington Hilton unos 30 minutos antes de intentar asesinar al presidente Trump y a miembros de su gabinete durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca del sábado por la noche, según informaron fiscales federales el miércoles. Allen, de 31 años, se fotografió a sí mismo a las 8:03 p. m., con una sonrisa burlona, antes de bajar e intentar irrumpir en un control de seguridad mientras portaba dos armas de fuego y varios cuchillos. Traducción en #1

| etiquetas: selfie , cole , allen , atentado
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3 comentarios
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#3 Grahml
Muy Taxi Driver  media
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Sana #1 Sana *
WASHINGTON — Cole Tomas Allen encontró tiempo para tomarse un inquietante selfie en su habitación del Washington Hilton unos 30 minutos antes de intentar asesinar al presidente Trump y a miembros de su gabinete durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca del sábado por la noche, según informaron fiscales federales el miércoles.

Allen, de 31 años, se fotografió a sí mismo a las 8:03 p. m., con una sonrisa burlona, antes de bajar e intentar irrumpir en un control de seguridad mientras…   » ver todo el comentario
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#2 CuiProdestHocBellum
O la seguridad en USA es un chiste, o le "dejaron" hacer a sabiendas que no iba a pasar del vestíbulo. De cualquier forma Trump ya tiene otra noticia para que no se hable de los archivos de Epstein, los que no han desclasificado y le implican en el escándalo, del fracaso rotundo de la guerra de Irán, del chiringuito montado entorno a él y los suyos para saquear al país usando la info y las bolsas para ello, y que se olviden los asesinatos de la gestapo que ha montado en su país para atemorizar a inmigrantes y opositores... Y aun no hemos llegado a las elecciones de final de año que dicen las encuestas que va a perder por goleada... Ultraderecha modus operandi...
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menéame