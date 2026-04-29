El sospechoso del WHCD, Cole Allen, se tomó un selfie con sonrisa burlona mientras estaba fuertemente armado antes del ataque al salón de baile: documentos [ENG]  

Cole Tomas Allen encontró tiempo para tomarse un inquietante selfie en su habitación del Washington Hilton unos 30 minutos antes de intentar asesinar al presidente Trump y a miembros de su gabinete durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca del sábado por la noche, según informaron fiscales federales el miércoles. Allen, de 31 años, se fotografió a sí mismo a las 8:03 p. m., con una sonrisa burlona, antes de bajar e intentar irrumpir en un control de seguridad mientras portaba dos armas de fuego y varios cuchillos. Traducción en #1
Allen, de 31 años, se fotografió a sí mismo a las 8:03 p. m., con una sonrisa burlona, antes de bajar e intentar irrumpir en un control de seguridad mientras… » ver todo el comentario