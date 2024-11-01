edición general
La sospechosa de apuñalar a la alcaldesa socialdemócrata alemana Iris Stalzer es su hija de 17 años

La sospechosa de haber apuñalado este martes a la alcaldesa electa de la localidad alemana de Herdecke, del Partido Socialdemócrata (SPD), es su propia hija de 17 años, anunció la policía este miércoles en una rueda de prensa en la que excluyeron que pueda haber un motivo político tras la agresión. Una portavoz de la Policía de Hagen, Ursula Schönberg, afirmó que la alcaldesa electa, Iris Stalzer, se encuentra ya fuera de peligro y tiene pronóstico favorable, después de que fuese encontrada herida con varias cuchilladas en su hogar en el día.

woody_alien
La familia que apuñala unida permanece unida.
1 K 32
EISev
Este verano Stalzer ya había sido atacada por su hija adoptiva con un cuchillo, según informaciones del semanario Der Spiegel.
0 K 14
Tunguska08Chelyabinsk13
"El responsable de la brigada de homicidios, Jens Rautenberg, señaló por su parte que la propia Stalzer, una vez que estuvo en condiciones de declarar tras haber sido estabilizada en el hospital, incriminó a su hija como sospechosa."
0 K 12

